Hamburg. Die neue Hamburger U-Bahnlinie U 5 soll eine eigene Haltestelle auf dem Gelände des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) bekommen und danach über eine Haltestelle in der Nähe des Siemersplatzes und über Hagenbecks Tierpark weiter bis nach Stellingen führen. Das geht aus einer Präsentation von Hochbahn und Verkehrsbehörde hervor, die dem Hamburger Abendblatt exklusiv vorliegt. Sie soll voraussichtlich am Dienstag veröffentlicht werden.

Demnach ist die Entscheidung über den bisher noch offenen Streckenverlauf zwischen Gärtnerstraße und Stellingen nun endgültig gefallen. Die bisher ebenfalls erwogene kürzere Strecke von der Gärtnerstraße direkt nach Nordwesten über Lohkoppelweg wurde damit verworfen.

U5: Was gegen den direkten Weg sprach

„Der direkte Anschluss des UKE ist deutlich vorteilhafter im Sinne der verkehrlichen Wirkung und Erschließungswirkung. Deshalb ist die Variante über den Lohkoppelweg ausgeschieden“, heißt es in einem Fragen-und-Antwort-Katalog der Hochbahn, der dem Abendblatt ebenfalls vorliegt.

Die neue U-Bahnlinie U5 wird über das UKE führen sowie über den Behrmannplatz.

Anders als von SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher in der Bürgerschaft angekündigt, wird der Siemersplatz in Lokstedt zwar nicht unmittelbar an die U 5 angeschlossen. Dafür soll es laut Präsentation eine Haltestelle namens Behrmannplatz rund 200 Meter weiter westlich an der Vogt-Wells-Straße etwa auf Höhe Alter Schulweg geben.

Haltestelle UKE: 30.000 Fahrgäste jeden Tag

Vor dort führt die U 5 laut Karte parallel zur Julius-Vosseler-Straße bis zur aktuellen U-2-Station Hagenbecks Tierpark und weiter über eine Station Sportplatzring bis zur Station Stellingen. „Änderungen können sich im Laufe der Planung immer ergeben“, heißt es in dem Hochbahn-Dokument. „Der grobe Streckenverlauf liegt mit der Entscheidung für die Anbindung des UKE für den Bereich von der Gärtnerstraße bis Stellingen aber fest.“

Wie es nach der Station Stellingen weitergeht, ist also offenbar noch nicht abschließend entschieden.

Hamburg: Die neue U-Bahnlinie U5 wird über das UKE führen

Foto: Hochbahn

Der Senat begründet seine Entscheidung mit Nutzungsprognosen der UKE-Haltestelle. Demnach werden dort täglich etwa 30.000 Menschen mit der neuen U-Bahn ankommen oder abfahren. „Der hohe Nutzenzuwachs übersteigt die höheren Kosten der längeren Strecke“, heißt es im Hochbahn-Papier. Vor Mitte der 2020er-Jahre werde mit dem Bau der U-5-Mitte aber nicht begonnen.

U5 zum UKE: CDU lobt Einlenken des Senats

„Es ist klug und konsequent, dass der Senat die Forderung der CDU nach einer direkten Haltestelle der U5 am Universitätskrankenhaus Eppendorf jetzt umsetzt“, sagte CDU-Bürgermeisterkandidat Marcus Weinberg. „Das UKE als drittgrößter Arbeitgeber der Stadt mit 11.000 Mitarbeitern und mehr als 1700 Betten mit einer 400 Meter entfernten Haltestelle zu planen, war für uns unverständlich. Dieses planerische Versäumnis ist geheilt.“

Der Verkehrspolitiker Dennis Thering (CDU) kritisierte allerdings, dass die U5 nicht direkt am Siemersplatz halte, wie SPD-Bürgermeister Tschentscher versprochen habe. Und. Die genauen Antworten auf Bauzeiten und Kosten würden erst nach der Bürgerschaftswahl 2020 beantwortet.