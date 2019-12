Nur rund 80 Teilnehmer bei Fridays-for-Future-Jubiläum

Hamburg. Nur relativ wenig Klimademonstranten haben sich am Freitag an der Jubiläumskundgebung von Fridays for Future in Hamburg beteiligt. Nach Polizeiangaben fanden sich rund 80 Menschen auf dem Hansaplatz in St. Georg ein. "Vor einem Jahr standen wir mit 50 Leuten auf dem Reesendamm, die eigentlich in der Schule sein sollten", erinnerte die 17-jährige Julia Oepen, eine der Mitbegründerinnen von Fridays for Future in der Hansestadt. "Wir standen mit 3000 Leuten auf der Straße am 18. Januar, mit 10 000 am 15.3., mit 25 000 am 24. Mai und mit 100 000 Leuten im September."

Zwar sei das einjährige Bestehen der Bewegung schon ein Grund zum Feiern. "Gleichzeitig ist unglaublich viel Frustration da: Dass wir ein Jahr lang jeden Freitag auf die Straße gehen, und das scheinbar von vielen Leuten in Parlamenten und Entscheidungsgremien nicht wahrgenommen oder nicht ernstgenommen wird", sagte die Schülerin der Deutschen Presse-Agentur. Nach einem Jahr sei immer noch nichts passiert, "was effektiv dafür sorgt, dass wir nachts wieder ruhig schlafen können". Die Politik müsse endlich die nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Erderwärmung wirksam zu begrenzen.