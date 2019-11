Hamburg. Beim „Bündnis für die Industrie der Zukunft“ hatte es im rot-grünen Regierungslager noch vernehmbar geknirscht. Denn aus Sicht der Grünen enthielt die von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ursprünglich als Pakt für mehr Klimaschutz angekündigte Vereinbarung letztlich viel zu wenig Konkretes zu dem Thema. In der Bürgerschaft, wo es am Mittwoch darum ging, inwiefern die Norddeutsche Wasserstoffstrategie die „Dekarbonisierung der Industrie“ (die Abwendung von der Kohle-Energie) einleiten kann, waren sich die Koalitionspartner hingegen wieder sehr einig, dass das der richtige Weg ist.

Die von Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein beschlossene Förderung des klimafreundlichen Energieträgers Wasserstoff bringe „Energiewende und Klimaschutz aktiv voran“, sagte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf und kündigte an, dass im Hamburger Hafen eine der größten Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff entstehen werde. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) sagte, der Norden habe „einmalige Chancen“, wenn er jetzt kraftvoll auf „grünen Wasserstoff“ setze – also solchen, bei dem zur Aufspaltung von Wasser in Sauer- und Wasserstoff vor allem Windstrom eingesetzt werde.

Westhagemann als „Überzeugungstäter“ bezeichnet

Dominik Lorenzen (Grüne) lobte Westhagemann als „Überzeugungstäter“ und forderte die Bundesregierung auf, endlich die Deckelung der Windkraftförderung aufzuheben. Von Monika Schaal (SPD) gab es ein kurioses Lob: „Man könnte denken, Wirtschaftsenator Westhagemann ist ein Grüner – ganz toll.“

Die CDU begrüßte die Strategie und mahnte dafür eine Beschleunigung des Planrechts an. Aus der Linkspartei hieß es, Wasserstoff könne nur ein Baustein, aber nicht der Grundstein der Energiewende sein. Die FDP lobte die Wasserstoff-Initiative und warf den Grünen daher ihre kritische Haltung zum Bündnis für die Industrie vor.