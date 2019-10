Hamburg. Es ist ein massiver Angriff gläubiger Katholiken auf das Erzbistum, wie es ihn bislang wohl noch nicht gegeben hat: Die Adventsrunde, ein Zusammenschluss um den Unternehmer Eugen Block, die PR-Agenturchefin Alexandra von Rehlingen und Budnikowsky-Chef Cord Wöhlke, wirft den verantwortlichen Katholiken „Bilanz-Taktiererei und nahezu Manipulation“ vor.

Die angeblich hohe Verschuldung des Erzbistums von aktuell 79 Millionen Euro war für die Kirche der Grund, insgesamt sechs der 21 katholischen Schulen zu schließen. Block, der stets gegen die Schließungen gestritten hatte, engagierte daraufhin einen Unternehmensberater, der Zugang zur Bilanz des Bistums hatte und ein eigenes Gutachten vorlegte. „Wir wissen jetzt, dass keine Schule aus Geldnot geschlossen werden muss. Die Panik-Schlagzeilen mit der drohenden Überschuldung entsprechen nicht der Wahrheit“, heißt es in einem Brief der Adventsrunde an den Erzbischof, der dem Abendblatt vorliegt.

Adventsrunde verlangt Rücknahme von Schulschließungen

Die Adventsrunde, die sich Ende 2018 auf Initiative von Block und von Rehlingens gegründet hatte, verlangt die Rücknahme der Schulschließungen und die Offenlegung der Finanzen des Erzbistums. „Daraus wird hervorgehen, dass das Erzbistum reich und nicht arm ist“, sagte Block.

Konkret geht es darum, dass aus Sicht des Block-Gutachters die Pensionsrückstellungen um fast 100 Millionen Euro zu hoch angesetzt seien und eine Schwankungsreserve für Einnahmeausfälle aus der Kirchensteuer mit 52 Millionen Euro ebenfalls zu hoch berechnet sei. Außerdem seien nicht alle Vermögenswerte in die Bilanz eingeflossen und der Wert etwa von Immobilien zum Teil zu niedrig taxiert.

Das Erzbistum weist die Vorwürfe zurück. Bei den Pensionsrückstellungen etwa habe man sich an den Kalkulationen anderer Bistümer orientiert. „Die gewählten Verfahren sind sehr transparent und werden durch mehrere Instanzen kontrolliert. Sie orientieren sich an den wirtschaftlichen Realitäten, internen Rechnungsregeln und an der geltenden Gesetzgebung“, sagte Bistumssprecher Manfred Nielen.