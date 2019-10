Berlin/Hamburg. Bei den Mixology Bar Awards in Berlin ist eine Hamburger Luxushotelbar zur „Hotelbar des Jahres 2020“ gekürt worden. „The Fontenay Bar“ befindet sich im Fontenay-Hotel von HSV-Investor Klaus-Michael Kühne an der Außenalster und wurde erst im März 2018 eröffnet. Vergangenes Jahr war die „Provocateur Bar“ des Provocateur-Hotels in Berlin als „Hotelbar des Jahres 2019“ ausgezeichnet worden.

Das Fachmedium „Mixology – Magazin für Barkultur“ verlieh seine Awards zum 13. Mal. Den Hauptpreis „Bar des Jahres“ bekam diesmal ein Frankfurter Kellerlokal. „The Kinly Bar“ befindet sich hinter einer unscheinbaren Tür im Bahnhofsviertel der Mainmetropole. Den Titel „Neue Bar des Jahres“ bekam die „Bar am Wasser“ in Zürich.