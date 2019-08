Hamburg. In welcher Stadt gibt es die besten Hotels in Deutschland? Und welches Haus ist bei Reisenden besonders beliebt? Diesen und weitere Fragen ist die Travelcircus GmbH nachgegangen und hat bundesweit 285 Hotels in 80 deutschen Großstädten miteinander verglichen. Das beste Stadthotel in Deutschland ist der Auswertung nach das Libertine Lindenberg in Frankfurt am Main. Auf den Plätzen zwei und drei landen Häuser in Dresden: Das Relais & Châteaux Bülow Palais (2) und das Hotel Suitess. Dahinter folgt das Regent in Berlin, den fünften Platz belegt das Park Hyatt in Hamburg.

Das sind die Top 25:

Libertine Lindenberg (Frankfurt a.M.) Relais & Châteaux Bülow Palais (Dresden) Hotel Suitess (Dresden) Regent (Berlin) Park Hyatt (Hamburg) Boutique Hotel Villa am Ruhrufer (Mülheim a.d. Ruhr) Hotel Taschenbergpalais Kempinski (Dresden) Sofitel Frankfurt Opera (Frankfurt a.M.) The Fontenay (Hamburg) Grand Elysée (Hamburg) Hotel Adlon Kempinski (Berlin) Radisson Blu Senator Hotel (Lübeck) The Ritz-Carlton (Wolfsburg) FREIgeist Göttingen (Göttingen) The Mandala Hotel (Berlin) Grand Hyatt (Berlin) Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten (Hamburg) Hotel Nassauer Hof Wiesbaden (Wiesbaden) Hotel Indigo Dresden - Wettiner Platz (Dresden) Hotel Europäischer Hof Heidelberg (Heidelberg) Stadtresidenz (Hildesheim) Romantik Hotel Bülow Residenz (Dresden) Colombi Hotel (Freiburg/Breisgau) The Westin Hamburg (Hamburg) Dorint Charlottenhof Halle - Saale (Halle/Saale)

Um überhaupt in die Auswahl für das Ranking zu kommen, mussten die Hotels zwei entscheidende Kriterien erfüllen: Das Haus muss mindestens vier Sterne haben und darf maximal drei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegen.

Anschließend arbeiteten die Analysten mit einem Punktesystem:

Pro Stern gab es einen Punkt.

Ein weiterer Faktor war die Google-Bewertung.

Der durchschnittliche Preis pro Übernachtung wurde ermittelt und durch die Zahl der Sterne geteilt, um die Hotel untereinander zu vergleichen.

Anzahl der Instagram-Beiträge. Diese wurden durch die Anzahl der Google-Bewertungen dividiert, um bekannte und unbekannte Hotels miteinander vergleichen zu können.

Auf die meisten Instagram-Beiträge kommt das Hotel Adlon Kempinski in Berlin. 9227 gibt es über das Fünf-Sterne-Haus. Erst mit großem Abstand folgt mit 3217 Beiträgen das Hamburger Hotel The Fontenay. Das East (2713) in der Hansestadt landet auf dem vierten Platz, das Park Hyatt (1999) auf dem sechsten.

Ein weiteres Ergebnis der Analyse ist, dass eine Nacht in einem Fünf-Sterne-Hotel im Schnitt doppelt so teuer ist, wie in einem Haus, das vier Sterne hat. Für ein Hotel der Vier-Sterne-Kategorie zahlen Gäste rund 128,61 Euro. Der durchschnittliche Preis in der besseren Kategorie beträgt 285,57 Euro.

Überraschend war ein weiteres Ergebnis für die Reiseexperten: Im Süden Deutschlands schneiden die Stadthotels am schlechtesten ab. Vor allem die Stadt München könne nicht mit den anderen Großstädten mithalten. Das beste Hotel in der bayerischen Hauptstadt hat es gerade einmal auf Platz 191 von 285 geschafft.