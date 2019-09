Hamburg. So genau weiß die Angeklagte gar nicht, seit wann ihr Ex-Ehemann nicht mehr laufen konnte und seit wann er nur noch im Bett lag. Genauer erinnert sie sich an das, was früher zwischen ihr und Norbert P. vorgefallen ist – an die Schläge, die Flucht ins Frauenhaus, den Alkoholmissbrauch. Trotzdem kümmerte sie sich um den pflegebedürftigen Mann. Acht Jahre lang, bis zu seinem Tod. Den sie verschuldet haben soll.

Isolde P. steht vor Gericht, weil sie den 73-Jährigen monatelang unzureichend versorgt haben soll. Weil er verwahrloste und sie dies geschehen ließ. Angeklagt ist sie wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Misshandlung von Schutzbefohlenen, jeweils durch Unterlassen.

Der Mann wog nur noch 32 Kilo

Als es zu Ende ging, hatte Norbert P. eitrige Liegegeschwüre an der Seite, die eine Blutvergiftung verursachten, die wiederum eine Lungenentzündung auslöste. In einem katastrophalen Zustand – verwahrlost, lungenkrank und dehydriert – , war der nur noch 32 Kilogramm schwere Mann ins AK Wandsbek eingeliefert worden. Am 16. Januar 2014 starb er. Sein Tod, so die Staatsanwaltschaft, wäre vermeidbar gewesen, hätte die 69-Jährige frühzeitig einen Rettungswagen oder den Pflegedienst gerufen.

Der Fall wird erst jetzt verhandelt, weil mehrere Gutachten eingeholt werden mussten. Beim Prozessauftakt am Donnerstag bleibt vor allem unklar, warum Isolde P. jenen Mann pflegte, der sie nach ihren Angaben jahrelang misshandelt hatte. Nach ihrer Heirat habe er sie mehrfach krankenhausreif geprügelt, stets unter dem Einfluss von Alkohol, sagt die heute 69-Jährige. Sieben- oder achtmal habe sie die Polizei gerufen, dann sei sie mit den zwei Söhnen ins Frauenhaus geflüchtet. 1980 habe sie die Scheidung eingereicht, doch die Beziehung lief weiter. 1985 kam noch eine gemeinsame Tochter zur Welt.

Angeklagte im Prozess: "Ich war überfordert mit ihm"

20 Jahre später fordert der Alkoholmissbrauch seinen Tribut. Norbert P., anerkannte Pflegestufe 2, sitzt zunächst im Rollstuhl. Weil ihr Ex-Mann partout nicht ins Pflegeheim ziehen will, übernimmt Isolde P. 2005 seine Betreuung. Sie wäscht ihn, wechselt seine Windeln, bettet ihn um. Von 2013 an verschlechtert sich sein Zustand rapide. Er wird bettlägerig, erzählt irre Geschichten – Symptome einer Alkoholdemenz, die sich noch verschlimmern. Isolde P. gegenüber verhält er sich zunehmend aggressiv.

„Wenn ich ihm die Windeln wechseln wollte, schrie er wie am Spieß“, sagt die Angeklagte. Zwei Wochen vor seinem Tod habe er erst das Essen, eine Woche vorher auch das Trinken eingestellt. Sie habe ihn auch nicht umbetten können, drei Wochen habe er nur auf der linken Seite gelegen, da habe er sich nicht reinreden lassen, sagt Isolde P. Wollte sie ihn reinigen, habe er laut um Hilfe gerufen. Da habe sie ihn eben nicht mehr sauber gemacht. Zwar roch es durchdringend nach Exkrementen. Doch Isolde P. blieb weiter untätig.

Als sie den Notarzt ruft, ist es schon zu spät

„Sie hätten für Hilfe sorgen müssen“, sagt die Richterin. Es seil allgemein bekannt, dass Menschen sterben können, wenn sie nicht essen und trinken. Die Angeklagte: „Ich war überfordert mit ihm, aber ich habe so weitergemacht, wie ich es immer gemacht habe.“ Erst im Januar 2014, als Norbert P. anfängt böse zu röcheln, habe sie den Notarzt gerufen. Da ist es aber schon zu spät – 36 Stunden später stirbt er im Krankenhaus.

Der Prozess ist der Schlussakkord eines in traurigen Bahnen verlaufenen Lebens. Die gebürtige Düsseldorferin hat keinen Schulabschluss, keine Ausbildung. Als Kind sei sie von ihrem Stiefvater missbraucht worden, erzählt sie unter Tränen. Mit 13 habe sie von sechs Uhr in der früh in der Gaststätte schuften müssen. Später sei sie im Heim gelandet. Sie soll jetzt psychiatrisch begutachtet werden. Die Expertise soll vor allem Aufschluss über das Abhängigkeitsverhältnis der Ex-Eheleute und die Intelligenz der Angeklagten geben.