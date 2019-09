Hamburg. Eigentlich ist die Früherkennungsuntersuchung U 3 beim Kinderarzt Routine. Die Mediziner untersuchen zum Beispiel, ob das Baby aufmerksam in nahe Gesichter schaut und ob es in Bauchlage schon den Kopf halten kann. Doch bei dem kleinen Robert (Name geändert) war nichts so, wie es sein sollte. Der Säugling war sehr schwer verletzt. Es bestand Lebensgefahr. Der Junge kam sofort auf die Kinderintensivstation des UKE und wurde dort zehn Tage lang behandelt.

Für den dramatisch schlechten Zustand des Babys sollen dessen Eltern verantwortlich sein, die sich deshalb am Dienstag vor dem Jugendschöffengericht verantworten mussten. Dem Vater von Robert, dem 19 Jahre alten Marcel H., wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. In zwei Nächten soll er das Neugeborene, das weinte und sich nicht beruhigen ließ, zunächst auf den Arm genommen haben. Dann habe er den Brustkorb seines Sohns so fest mit beiden Händen umschlossen und den Säugling kräftig an die eigene Brust gedrückt, dass der Junge lebensgefährliche Rippenserienfrakturen und eine Blutung in der Brusthöhle erlitt.

Eltern gaben dem Baby nicht genügend Nahrung

Darüber hinaus sollen beide Eltern ihren Sohn nicht ausreichend versorgt haben. Deswegen wirft die Staatsanwaltschaft der 20 Jahre alten Mutter Selin D. und dem Vater Marcel H. Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht sowie vorsätzliche Körperverletzung durch Unterlassen vor.

Laut Anklage gaben sie dem Jungen, der eigentlich sieben Mal am Tag Milchersatznahrung hätte bekommen müssen, nur viermal am Tag zu trinken – und dann auch nicht in der ausreichenden Menge. So habe der Junge seit seiner Geburt am 7. Dezember 2018 bis zum 14. Januar diesen Jahres lediglich 160 Gramm an Gewicht zugenommen. Normal wäre etwa das sechsfache gewesen. Und schließlich sollen die Eltern ihren Sohn in der gemeinsam bewohnten Wohnung in Eidelstedt nicht ausreichend gepflegt haben, so dass er ein schmerzhaftes Ekzem sowie eine Pilzinfektion entwickelte. Mittlerweile lebt der Junge in einer Pflegefamilie.

Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen

Marcel H. ist ein sehr schlanker, großer und blasser Mann, der die Haare zur Glatze rasiert hat. Seine Verlobte, eine junge Frau mit Brille und Parka, wippt während der Anklageverlesung nervös mit den Füßen. Noch bevor die Angeklagten sich dazu äußern, ob sie zu den Vorwürfen etwas sagen wollen, wird die Öffentlichkeit von der Verhandlung wegen des noch jungen Alters der beiden Beschuldigten ausgeschlossen. Dies geschehe nach dem Jugendgerichtsgesetz, erklärt der Vorsitzende. Werde die Verhandlung öffentlich durchgeführt, drohten den Angeklagten eine Stigmatisierung, zudem seien Nachteile für ihre persönliche und soziale Entwicklung zu befürchten. Ein Urteil wird noch für den Nachmittag erwartet.

Erst im Juni hatte sich ein Elternpaar vor Gericht verantworten müssen, deren Säugling an Unterernährung verstorben war. Der kleine Mohamed wurde gerade zweieinhalb Monate alt, er verstarb am 13. November 2017. Zunächst wurde den Eltern fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen, weil sie ihren kleinen Sohn nicht einem Arzt vorgestellt hätten, obwohl das Kind chronisch mangelernährt und „ungewöhnlich ausgemergelt ausgesehen“ habe.

Ein Kinderarzt und ein Rechtsmediziner hatten im Prozess ausgesagt, die dramatische Unterernährung sei auch für Laien erkennbar gewesen. Daraufhin hatte das Amtsgericht den Fall an das Schöffengericht verwiesen. Grund war, dass es Hinweise gebe, dass die Eltern den möglichen Tod ihres Kindes als „nicht fernliegend erkannt“ und sich „damit abgefunden hätten“. Die Eltern, die noch sechs weitere Kinder haben, hatten beteuert, den dramatisch schlechten Ernährungszustand ihres Sohnes nicht erkannt zu haben. Dieser Prozess soll am kommenden Montag vor dem Schwurgericht neu beginnen.