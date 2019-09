Hamburg. Ein Mann aus Farmsen muss sich ab Montag wegen Anstiftung zur versuchten Zwangsprostitution und dem Besitz kinderpornographischer Schriften vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten. Der Angeklagte soll eine gesondert angeklagte Frau im August 2017 dazu aufgefordert haben, ihm junge Mädchen im Alter zwischen elf und 15 Jahren zuzuführen, um mit diesen gegen eine Bezahlung von 500 Euro sexuelle Handlungen durchzuführen.

Die Angeklagte soll daraufhin eine 15-Jährige in den Räumlichkeiten des Kinder- und Jugendnotdienstes aufgefordert haben, in die Wohnung des Mannes in Farmsen zu fahren und mit ihm zu schlafen. Das verweigerte das Mädchen jedoch.

Dem Angeklagten wird außerdem vorgeworfen, vier Bilddateien mit kinderpornografischen Inhalten auf Datenträgern in seiner Wohnung gespeichert zu haben.