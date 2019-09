Hamburg. Was für eine Aufregung um den Deutschen Radiopreis 2019 in der Elbphilharmonie in Hamburg! Prominente Paare, die sich mega-selten zusammen in der Öffentlichkeit zeigen, spontane Bekenntnisse, viel Musik, viel Radio, die überraschten Sieger in den einzelnen Kategorien, viele Gespräche über die neue Macht der Podcasts – und ein Ausfall des Internets.

Doch der Reihe nach: Wer war der ranghöchste Besucher der Gala in der Elbphilharmonie? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Neben ihm muss man außer den Siegern aber auch die Laudatoren erwähnen, die dem 10. Deutschen Radiopreis eine besondere Note geben sollten. Die Autorin Dörte Hansen gehörte ebenso dazu wie die ZDF-Journalistin Marietta Slomka oder Investor Frank Thelen aus der "Höhle der Löwen" (Vox), noch kein Radio-Format...

Caren Miosga und Pinar Atalay zeigen ihre Gatten

Schon auf dem Roten Teppich hatte es viel Getuschel gegeben über die Paare, die selten als Paar öffentlich auftreten, weil ihre Ehepartner doch meist im Hintergrund bleiben. Da zeigte sich Tagesthemen-Moderatorin Pinar Atalay mit ihrem Mann Reha Omayer, ARD-Kollegin Caren Miosga – ansonsten gleichfalls scheu auf Roten Teppichen, weil ja das Seriöse der Nachrichten im Vordergrund stehen sollte – kam mit ihrem Mann Tobias Grob.

Weniger scheu und eher aus der Abteilung Unterhaltung statt Fakten, Fakten, Fakten: Talk-Smartie Hubertus Meyer-Burckardt kam mit Gattin Dorothee Röhrig. Ohne den neuen Ehemann (vermutlich) kam Marietta Slomka. Sie hatte Ende August geheiratet, doch der Name ihres Gatten blieb im Dunkeln.

Die sonst sehr zurückhaltend wirkende Moderatorin Pinar Atalay verriet vor dem Radiopreis freimütig über ihre Kleiderwahl, dass es bei den Tagesthemen erheblich schwieriger sei, die passende Klamotte zu finden, als bei einer Gala wie dieser. Die Zuschauer würden extrem viele Kommentare darüber schreiben. Bei den Tagesthemen-Dienstkleidern gelte: "Bloß nicht zu viel fummeln!"

Otto und Udo im Doppelpack

Otto Waalkes und Udo Lindenberg, bei denen von Ehepartnern derzeit nichts Neues bekannt ist, kamen als Träller-Paar. Udo sollte einen neuen Song zum Besten geben, Otto sang auf dem Roten Teppich davon, dass er auch nicht wisse, warum er so lustig ist. So geht hanseatisches Understatement. Otto kam dunkel gewandet, aber mit orangem Schal und Otto-Käppi.

Udo dagegen flötete schon vor der Gala dem NDR-Moderator Christian Buhk ins Ohr, dass er "süchtig" nach Radio gewesen sei als Jugendlicher in Gronau. Das muss kurz nach dem Krieg gewesen sein (nach welchem?), und Udo lauschte dem auch als Hörfunk-DJ unübertroffenen Chris Howland im WDR. Udo tanzte es quasi auf dem Roten Teppich vor: "Was da aus dem Radio rausgeknallt ist, das ging richtig ab."

Deutscher Radiopreis: Reaktionen bei Twitter

Exzellentes Erzählen im Radio: Glückwunsch an ARD-Korrespondent Holger Senzel! Er bekommt einen Radiopreis für seine Reportage "Unter Schlamm begraben - Spurensuche in Petobo". Hier zum Nachhören https://t.co/zZ7enArctr #DRP19 pic.twitter.com/oVUve4iqYI — NDR.de (@ndr) September 25, 2019

Gewinner der ersten Kategorie des heutigen Abends: Die beste Comedy kommt von Hit Radio FFH! Herzlichen Glückwunsch! #DRP19 #DeutscherRadiopreis pic.twitter.com/L0jhi2FmwR — RADIOSZENE (@RADIOSZENE) September 25, 2019

In der Elbphilharmonie fiel zwischenzeitlich das Internet aus. Für einen Radiopreis nicht unbedingt entscheidend. Doch digitales Radio und vor allem die Facebook- und Instagram-Posts der prominenten Gäste fordern ein stabiles Netz. Wer am Mittwoch in der Elbphilharmonie saß, ist ja auch immer auf Sendung.

Deutscher Radiopreis 2019: Das sind die 12 Kategorien