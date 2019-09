Hamburg. Dieses Staraufgebot kann sich sehen lassen: Zum 10. Deutschen Radiopreis wird am Mittwoch in der Elbphilharmonie allerhand Prominenz erwartet. Zur Gala in Hamburg haben sich neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie dem Schauspieler Florian Lukas, Autorin Dörte Hansen oder Investor Frank Thelen (jeweils als Laudatoren) unter anderem die Künstler Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer und Simply Red angekündigt.

Herbert Grönemeyer wartet mit einem eigens für den Radiopreis komponiertem Arrangement auf.

Foto: dpa

Lindenberg und Grönemeyer warten dabei mit ganz besonderen Schmankerln auf: Während der inzwischen 73 Jahre alte Panikrocker und Wahlhamburger Lindenberg den geladenen Gästen im Großen Saal mit der Premiere seiner neuen Single "Niemals dran gezweifelt" einheizen soll, hat Grönemeyer für die Preisverleihung sogar ein eigenes Arrangement komponiert.

Das sind die Stars beim Radiopreis in Hamburg:

Herbert Grönemeyer (Sänger)

Udo Lindenberg (Sänger)

Mark Forster (Sänger und Laudator)

Lena Meyer-Landrut (Sängerin)

Nico Santos (Sänger)

Simply Red (Musiker)

Khatia Buniatishvili (Starpianistin)

Barbara Schöneberger (Moderation)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Ehrengast)

Dörte Hansen , Marietta Slomka, Florian Lukas, Nazan Eckes, Andrea Sawatzki, Dominic Raacke, Julia Jäkel, Frank Thelen , Sönke Wortmann und Jörg Schüttauf (Laudatoren)

Schöneberger moderiert zum neunten Mal

Moderiert wird die Gala im neunten Jahr von Barbara Schöneberger (NDR-"Talkshow"), im Publikum nimmt auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) Platz. Fans müssen sich beim Kontakt mit ihren Stars allerdings auf den Roten Teppich beschränken – Karten für die Veranstaltung gingen nicht in den freien Verkauf. Vergeben wird der Radiopreis in zwölf Kategorien, in denen insgesamt 36 Moderatoren und Sender nominiert wurden.

Für Frank-Walter Steinmeier ist die Elbphilharmonie keine Unbekannte: Zuletzt sprach der Bundespräsident dort im Februar beim Festakt zum 100. Geburtstag von Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt.

Foto: dpa

Erstmals prämiert wird in diesem Jahr auch der beste Podcast. Ausgezeichnet werden laut den Statuten Angebote oder Personen, die "in besonderer Weise durch ihre Qualität die Stärken und Möglichkeiten des Mediums vorführen und hervorheben und die damit auch beispielhaft wirken". Ausgewählt werden sie von einer unabhängigen Jury des Grimme-Instituts.

Video: Stars gratulieren zum Radiopreis-Jubiläum

In diesem Jahr hatte es mit 442 Einreichungen von 154 Radioprogrammen so viele Bewerbungen wie nie gegeben. "Das ist ein Preis, der lebendig ist und der zeigt, wie vital, vielfältig und facettenreich Radio ist", hatte Joachim Knuth, Vorsitzender des Radiopreis-Beirats und Programmdirektor Hörfunk des NDR, hierzu gesagt. Der Sender richtet die Verleihung federführend aus.

Das sind die zwölf Kategorien des Radiopreises:

"Beste Comedy"

"Beste Innovation"

"Bestes Interview"

"Bester Moderator"

"Beste Moderatorin"

"Beste Morgensendung"

"Bester Newcomer"

"Bestes Nachrichten- und Informationsformat"

"Bester Podcast"

"Beste Programmaktion"

"Beste Reportage"

"Beste Sendung".

Radiopreis als Livestream im Internet

Ganz nah am Geschehen sein können Interessierte aber als Zuhörer im Radio oder Zuschauer im Fernsehen und Internet. Insgesamt übertragen 68 Radiosender die Gala live, darunter 15 öffentlich-rechtliche Sender und 53 private Programme. Für die angeschlossenen Funkhäuser kommentieren Birgit Hahn (Radio Hamburg) und Sebastian Winkler (BAYERN 3).

Diese öffentlich-rechtlichen Radiosender übertragen live:

NDR Info Spezial, NDR 2

Antenne Brandenburg (rbb)

BAYERN 3

Bremen Vier, Bremen Zwei

Deutschlandfunk Nova

hr 3, hr-INFO

MDR JUMP, MDR Sachsen-Anhalt

SR 1, SWR3, SWR Aktuell

WDR 2

Gäste beim Radiopreis 2018 in Hamburg:

Der Deutsche Radiopreis 2018 wird in Hamburg verliehen: US-Star Lenny Kravitz posiert hier lässig mit Comedian Matze Knop Foto: Georg Wendt / dpa

Das Duo Glasperlenspiel: Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg Foto: Klaus Bodig / HA

Moderatorin Mareile Höppner Foto: Klaus Bodig / HA

Die Moderatorin des Abends im klassischen schwarz: Barbara Schöneberger Foto: Georg Wendt / dpa

Sänger Michael Schulte (r.) mit Musikerkollege Max Griesinger. Foto: Klaus Bodig / HA



Volleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig Foto: Klaus Bodig / HA

Lenny Kravitz auf dem roten Teppich Foto: Georg Wendt / dpa

Sänger Max Mutzke Foto: Georg Wendt / dpa

Musikerin Dua Lipa auf dem Roten Teppich Foto: Georg Wendt / dpa

Schauspielerin Nina Bott mit Freund und Manager Benjamin Baarz Foto: Klaus Bodig / HA



Und hier auch mal ein Radiomoderator: NDR-Stimme Carlo von Tiedemann Foto: Klaus Bodig / HA

NDR-Moderatorin Bettina Tietjen Foto: Klaus Bodig / HA

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher mit Ehefrau Eva Maria Foto: Klaus Bodig / HA

NDR-Moderatorin Anja Reschke Foto: Klaus Bodig / HA

ARD-Moderator Gerhard Delling Foto: Klaus Bodig / HA



NDR-Intendant Lutz Marmor Foto: Georg Wendt / dpa

Barabara Schöneberger eröffnet die Verleihung Foto: Axel Heimken / dpa

Moderatorin Barbara Schöneberger (l.) mit Laudatorin Julia Becker von der Funke Mediengruppe Foto: Axel Heimken / dpa

Dann tritt der Star des Abends auf: Lenny Kravitz Foto: Axel Heimken / dpa

Barbara Schöneberger im Gespräch mit dem 54-Jährigen Foto: Axel Heimken / dpa



Norbert Grundei (l.) und Mirko Marquardt, Moderatoren der Sendung "Das N-JOY Night Lab" gewannen in der Kategorie "Beste Innovation" Foto: Axel Heimken / dpa

rbb-Moderatorinnen Karen Schmied (r.) und Momo Faltlhauser erhielten den Radiopreis für die "Beste Programmaktion" mit der Sendung: „Fritz Abbechern - Kampf den Pappbechern“ Foto: Axel Heimken / dpa

Musiker Max Giesinger auf der Bühne Foto: Axel Heimken / dpa

Norbert Blüm, Ex-Bundesarbeitsminister, hielt die Laudatio auf Moderator Johannes Ott (l. Radio Gong 96,3 München), der in der Kategorie “Bestes Nachrichten- und Informationsformat“ geehrt wurde Foto: Axel Heimken / dpa

Namika, deutsche Sängerin und Rapperin, steht fröhlich auf der Bühne Foto: Axel Heimken / dpa



Im analogen TV wird das Event zeitversetzt ausgestrahlt, der NDR überträgt ab 22 Uhr als erster von insgesamt sieben dritten ARD-Programmen. Am Wochenende gibt es dann noch einmal ein "Best of" der Gala. Es geht aber auch ganz live und direkt mit bewegten Bildern: Unter www.deutscher-radiopreis.de startet um 18.30 Uhr ein Livestream mit ersten Eindrücken vom Roten Teppich.

In einem Liveblog werden außerdem Kommentare von Radiofans und aus der Branche gesammelt. Unter dem Hashtag #drp19 können sich Zuschauer und Hörer in den Sozialen Netzwerken an der Diskussion beteiligen.

Hier läuft der Radiopreis im Fernsehen:

NDR: Mittwoch, 22 Uhr sowie Freitag, 00.00 Uhr ("Best of")

ARD-alpha: Mittwoch, 23.15 Uhr

MDR: Mittwoch, 23.35 Uhr

RBB: Mittwoch, 00.00 Uhr

HR: Donnerstag, 00.05 Uhr

WDR: Donnerstag, 00.25 Uhr

SR: Sonntag, 10.00 Uhr ("Best of")

SWR: Sonntag, 10.00 Uhr ("Best of")

Auch das Grimme-Institut ist involviert

Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Gesellschafter sind die Radiozentrale – eine gemeinsame Plattform privater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks – und die NDR Media, die Vermarktungsgesellschaft des NDR.

Zu den Kooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Radio-Vermarkter AS&S Radio und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR). Erstmals verliehen wurde der Radiopreis im Jahr 2010, Austragungsort der Gala war von Anfang an Hamburg – zunächst im "Schuppen 52" im Hafen, seit 2017 in der Elbphilharmonie.