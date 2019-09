Hamburg. Unter dem Hashtag #AllefürsKlima ruft die Initiative Fridays for Future erstmals nicht nur Schüler, sondern explizit auch Erwachsene auf, an dem Protest teilzunehmen. Beim zweiten globalen Klimastreik am Freitag rechnet die Polizei mit bis zu 30.000 Teilnehmern in Hamburg.

Nicht nur Fridays-for-Future-Aktivisten rufen zum Protest auf, sondern auch Umweltverbände wie BUND, Greenpeace, die Nordkirche und verschiedene Gewerkschaften, darunter Ver.di, DGB und die IG Metall. Hintergrund für den „globalen Klimastreik" sind der Entwurf des Klimaschutzgesetzes, den die Bundesregierung am Freitag vorlegt, und der am 23. September stattfindende Klimagipfel in New York. Die Demonstration soll am Freitag um 12 Uhr am Jungfernstieg starten. Erste Proteste formieren sich bereits am Donnerstag.

Fridays for Future distanziert sich von Linksextremisten

Zum globalen Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung hat die Initiative alle Bewohner der Stadt aufgerufen, sich an den Protesten für mehr Klimaschutz zu beteiligen. Seit Mittwoch ist allerdings auch bekannt, dass Linksextremisten die friedliche Demo für ihre Zwecke nutzen wollen. Die vom Verfassungsschutz beobachtete Interventionistische Linke hatte zu Verkehrsblockaden im Anschluss an den Klimastreik aufgerufen.

„Wir haben eine riesige Veranstaltung auf die Beine gestellt. Damit verbunden ist eine große Verantwortung, der wir uns bewusst sind. Unsere Aktionen haben einen gewaltfreien Konsens und jeder der sich auf diesen Konsens beruft, kann bei uns gerne mitlaufen“, sagte Jesko Henning von Fridays for Future am Donnerstagmorgen bei einer Pressekonferenz. "Wir bewerben nur unsere Demonstration und trennen uns klar von anderen Aktionen ab“, so Henning weiter.

Interventionistische Linke weist Verfassungsschutz-Vorwürfe zurück

Die Gruppierung "Ende Gelände Hamburg" weist die Vorwürfe des Verfassungsschutzes, nach denen es bei den geplanten Aktionen linksextremistischer Gruppierungen "nicht um den Klimaschutz, sondern um den Anschluss an das bürgerliche Spektrum, um dieses anschließend zu radikalisieren", gehe, in einer Presseerklärung entschieden zurück.

"Die wiederholten Vorwürfe des Verfassungsschutzes kurz vor der Großdemonstration von Fridays for Future sehen wir als Versuch, die wachsende und sich mehr und mehr vernetzende Klimabewegung in 'demokratische Initiativen' und 'extremistische Gruppen' zu spalten und das drängende Thema der Klimagerechtigkeit in der öffentlichen Debatte abzuwerten", schreibt das Bündnis.

An den Klimaprotesten der vergangenen Monate werde deutlich, "dass ein Umsteuern in der Klimapolitik nicht möglich ist, ohne zugleich die kapitalistische Verwertungslogik vom ständigen Wachstum in Frage zu stellen", so das Bündnis weiter. "Zivilen Ungehorsam betrachten wir als Notbremse und Beitrag zur globalen Klimagerechtigkeit."

Aktivisten der Gruppe “Sitzenbleiben!” – ein Zusammenschluss aus den Gruppen "Ende Gelände Hamburg", der Interventionistischen Linken Hamburg und anderen Initiativen – wollen am Freitag ab 16 Uhr nach eigenen Angaben "zentrale Verkehrsrouten Hamburgs blockieren". So solle der Druck auf die Politik erhöht werden.

Die Schulbehörde warnte davor, dass es nicht zulässig sei, die Teilnahme einer Demo als Wandertag oder Exkursion zu bezeichnen. Die Gewerkschaft der Lehrer (GEW) hatte in einem Schreiben an alle Lehrerinnen und Lehrer Tipps gegeben, etwa den Freitag offiziell zum Wandertag zu machen oder gemeinsam mit den Schülern als Exkursion mit auf die Demo zu gehen. Das könnte jedoch teuer werden, wie eine Untersuchung des Finanzdienstleisters Vexcash zeigt, der die Bußgeldkataloge der 20 größten deutschen Städte miteinander verglich. Hamburg liegt demnach auf Platz zwei der höchsten Bußgelder:

Bußgelder für einen Tag Schuleschwänzen fallen deutschlandweit höchst unterschiedlich aus

Berlin, Hamburg, Bremen: In Stadtstaaten ist Schwänzen am teuersten

In Berlin ist die Strafzahlung mit bis zu 384 Euro pro Tag am höchsten

In der Hansestadt kostet ein Tag Schuleschwänzen mindestens 250 Euro

Im Schnitt werden in Deutschland 64 Euro pro Fehltag verlangt

Die Höhe der Bußgelder sind im Fall von Schuleschwänzen von vielen Faktoren wie Einkommen, Wiederholungstaten und Fehltagen rund um die Ferienzeit abhängig und werden je nach Stadt festgelegt.