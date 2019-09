Hamburg. Noch ist der Vorplatz der HafenCity Universität, der zwischen Buenos-Aires-Kai und Überseeallee liegt, namenlos. Das soll sich jedoch schon bald ändern: Wie eine zuständige Senatskommission beschlossen hat, soll der Platz nach Hamburgs Altbürgermeister Henning Voscherau (1941-2016) benannt werden. Der Vorschlag stammt vom amtierenden Bürgermeister Peter Tschentscher.

Voscherau war von 1988 bis 1997 Erster Bürgermeister von Hamburg und machte sich in dieser Zeit auch für die Entstehung der HafenCity stark. "Henning Voscherau hat über fast zehn Jahre die Geschicke der Freien und Hansestadt Hamburg gelenkt und sie auf den Kurs einer modernen Metropole gebracht", begründet Tschentscher seinen Vorschlag. "In seine Amtszeit fiel die wegweisende Entscheidung, ehemalige Hafen- und Industrieflächen in einen neuen und modernen Stadtteil zu verwandeln."

Schon im Jahr 1991 hatte Voscherau prüfen lassen, den innerstädtischen Hafenrand umwandeln zu lassen. Im Mai 1997 stellte er dann die Pläne vor, wie Hafenflächen am Nordufer der Elbe in die Innenstadt integriert werden könnten. Diese Pläne prägen bis heute die Entwicklung der Stadt.