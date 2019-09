Hamburg. Das "72 hrs True Italian Food Festival" startet von Mittwoch an (17 Uhr) erstmals in Hamburg. 72 Stunden lang könne man quer durch die Stadt italienische Gerichte ausprobieren, teilte der Veranstalter mit. In 37 teilnehmenden Restaurants bekommen Gäste nach Angaben des Veranstalters für sieben Euro eine kleine Portion einer regionalen italienischen Spezialität serviert.

Dazu werde entweder ein Glas Aperol Spritz oder Campari Amalfi gereicht. In Berlin gibt es das Festival seit 2016. Dort nehmen 55 Restaurants teil. Mit dem Festival soll die Tradition der italienischen Küche im Ausland durch eine Reihe von Events gefördert werden.

Die teilnehmenden Restaurants und die Gerichte (auf englisch):



Altona & St. Pauli

La Vela Ristorante & Weinbar

Große Elbstraße 27, 22767 Hamburg

Wednesday 17-18:30, Thursday-Saturday 15:30-18 (by reservation only)

Orecchiette with fennel salsiccia ragout from Lucania topped with a final sprinkling of grated pecorino cheese





Ristorante Vincenzo

Große Elbstraße 68, 22767 Hamburg

Wednesday 17-18, Thursday-Saturday 12-18

King prawn accompanied by mixed vegetables "alla giudia"





Ristorante San Lorenzo

Max-Brauer-Allee 16, 22765 Hamburg

Wednesday-Saturday 17:30-22

Veal delicacies softened with Chardonnay wine and topped with a tomato, cappers and basil sauce





Tazzi Pizza

Rendsburger Str. 14, 20359 Hamburg

Wednesday-Saturday 18-22

"Frittatina di pasta" (Maccheroni battered tart) with peas, coocked ham and bechamel

Ottensen

Arturo 1919

Große Brunnenstraße 105, 22763 Hamburg

Wednesday-Saturday 17-23

Fava beans cream with a sautéed turnip top, accompanied by fried stale bread crouton





Il Locale

Große Brunnenstraße 41, 22763 Hamburg

Wednesday-Saturday 17-23

Bruschetta with melted mozzarella and truffle





Via Vai Pizza Al Taglio

Bahrenfelder Str. 223, 22765 Hamburg

Wednesday-Saturday 17-23:30

Pizza slice with salsiccia and potatoes (vegetarian version available)



Eppendorf



Dal Fabbro Winebar & Ristorante

Eppendorfer Weg 176, 20253 Hamburg

Wednesday-Saturday 18-22

Sicilian arancino with ragout





Damettto Nudeln

Erikastraße 70, 20251 Hamburg

Thursday 12-21, Friday 12-16, Saturday 12-15

Handmade spaghettoni alla puttanesca (peeled tomatoes, capers, chili, olives, anchovies, garlic)





Favorita

Eppendorfer Weg 215, 20253 Hamburg

Wednesday 17-19, Thursday-Saturday 16-19

Focaccia filled with spianata (Italian spicy salami)





Lucacelli Eppendorf

Eppendorfer Landstraße 95, 20249 Hamburg

Wednesday 17-24, Thursday-Saturday 12-24

Paccheri alla Napoletana with a mixed ragout of veal, beef, pork

Eimsbüttel & Hoheluft

Caffè Toraldo

Stellinger Weg 11, 20255 Hamburg

Wednesday 17-19, Thursday-Saturday 16-19

Saltimbocca with ham and mozzarella





Pizza Puro

Hoheluftchaussee 49, 20253 Hamburg

Wednesday-Friday 12-15 and 18-22:30, Saturday 12-22:30

Bruschette "Pizza Puro" trio: one with fresh chopped tomatoes, one with fresh goat cheese and zucchini, one with salsiccia and fennel

Langenhorn und Norderstedt

La Fontana

Rugenbarg 13, 22848 Norderstedt

Wednesday 17-18, Thursday-Saturday 14:30-17:30

Goat cheese covered in sesame seed, and bruschetta with salsiccia and pecorino cheese flakes





Trattoria da Michele

Rugenbarg 74 h, 22848 Norderstedt

Wednesday-Saturday 17:30-22

Mallureddus (Sardinian gnocchetti) with ragout of handmade salsiccia





Villari Restaurant & Winebar

Henny Schütz Straße 7, 22419 Hamburg

Wednesday-Saturday 18-21

Raviolo filled with pears and caprino cheese

Altstadt & HafenCity

Dolce Vino

Große Bäckerstraße 2, 20095 Hamburg

Wednesday 17-18, Thursday-Saturday 11:30-18

Variety of pizza-bites





Bistro La Forchetta

Rathaustraße 12, 20095 Hamburg

Wednesday 17-18:30, Thursday-Saturday 15:30-18:30

Bits of bruschette "alla Forchetta": one with tuna sauce and anchovies and the other with tomatoes





Ristorante Porta Nova

Brandstwiete 36, 20457 Hamburg

Wednesday 17-23, Thursday-Saturday 15-23

Bruschette Trio: with chopped fresh tomatoes; with shrimps, and with pesto





Ristorante Porticello

Kajen 12, 20459 Hamburg

Wednesday 17-22:30 Thursday and Friday 12-22:30, Saturday 16-22:30

Scampi in a garlic sauce





Ristorante Vincenzo

Deichstraße 48-50, 20459 Hamburg

Wednesday 17-23, Thursday-Saturday 12-23

Caponata di melanzane (Sicilian dish made of chopped aubergines, olives, onions, celery and herbs in olive oil)



Neustadt & Rotherbaum

Ristorante der Etrusker

Grindelhof 45, 20146 Hamburg

Wednesday 17-20, Thursday-Saturday 15.30-20

Tasting of squids and beans together with a tasting of burrata and sauteéd baby shrimp-cherry tomatoes.





Favoloso

Dammtorstraße 25, 20354 Hamburg

Wednesday 17-23 and Thursday 15-19

Focaccia "Favoloso" with stracchino soft-cheese





Restaurant Terzetto

Bundestraße 31, 20146 Hamburg

Wednesday 17-22:30, Thursday-Saturday 12-22:30

Ravioli filled with porcini mushrooms in aubergines sauce

Winterhude

Burn Slices

Gertigstraße 23, 22303 Hamburg

Wednesday 17-21:30, Thursday-Saturday 12-21:30

Roman pinsa slice of your choice with salami or with goat cheese and white mascarpone (vegan option available)





Focacceria Apulia

Winterhuder Weg 65, 22085 Hamburg

Wednesday-Saturday 12-20

Classic tomato focaccia with capocollo or burrata





Lupo Vino e Cucina

Dorotheenstraße 182A, 22299 Hamburg

Wednesday 18-23, Thursday and Friday 12-15 and 18-23, Saturday 18-23

Parmigiana, stracciatella croutons, little arancini and shrimp cocktail





Mangia e Bevi Sierichstrasse

Sierichstraße 42-44, 22301 Hamburg

Wednesday-Friday 16-19, Saturday 14-16

Antipasto "Mangia e Bevi" (mixed vegetables and delicacies)





Osteria da Vincenzo

Grasweg 9, 22299 Hamburg

Wednesday-Friday 18-22:30

Aubergine parmigiana





Ristorante Pittarello

Mühlenkamp 8, 22303 Hamburg

Wednesday 17-18, Thursday and Friday 15-18

Aperitivo Pittarello: vitello tonnato (veal with tuna sauce), Parma ham and Tuscan salami





Pizza Social Club

Mühlenkamp 29, 22303 Hamburg

Wednesday 17-18, Thursday-Saturday 15-18

Pizza Bread





Caruso

Dorothenstraße 54, 22301 Hamburg

Wednesday-Saturday 18-23.30

Fried pizza





Trattoria Rosati

Dorotheenstraße 97 a, 22301 Hamburg

Wednesday-Saturday 18-22

Pappardelle with porcini mushrooms and strips of beef fille







Barmbek, Eilbek & Uhlenhorst

Ristorante San Michele

Kanalstraße 22, 22085 Hamburg

Wednesday 18-22, Thursday and Friday 12-14:30 and 18-22, Saturday 18-22

Aubergine parmigiana





Spaccaforno

Fuhlsbüttler Str. 300, 22307 Hamburg

Wednesday 17-19, Thursday 12-19, Friday and Saturday 12-18:30

Montanara (small fried pizza with tomato sauce, mozzarella and basil)





Ristorante Taormina

Fuhlsbüttler Str. 227, 22307 Hamburg

Wednesday 17-18, Thursday-Saturday 15-18

Tagliolini with chanterelles





Trattoria Italiana, Hamburg

Ritterstraße 16, 22089 Hamburg

Wednesday and Thursday 18-22

Focaccia with olives and raw ham