Hamburg. Eltern wollen das Beste für ihre Kinder – vor allem, wenn es um die Ernährung ihres Nachwuchses geht. Der Bio-Karottensaft des bekannten Herstellers Hipp ist nach Angaben der Verbraucherzentrale Hamburg besonders bei jungen Eltern beliebt. Doch seit einigen Wochen ist die Flasche des Getränks für Babys und Kleinkinder kleiner und der Preis damit höher – und Mütter und Väter empört über die "doppelte" Preierhöhung. Nach vielen Beschwerden hat die Verbraucherzentrale den Karottensaft von Hipp nun zur "Mogelpackung des Monats" gekürt.

"Diese 'doppelte' Preiserhöhung ist eine der höchsten in der fast 15-jährigen Geschichte unter rund 1000 Produkte auf unserer Mogelpackungsliste", teilte die Verbraucherzentrale mit und fügte in Anlehnung an den Hipp-Slogan salopp hinzu: "Dafür bürgen wir mit unserem Namen!" Bisher war der Karottensaft in einer 500-Milliliter-Glasflasche erhältlich. Seit einigen Wochen bietet der Babynahrungshersteller seinen "100 % Bio Direktsaft Karotte" jedoch in kleineren Flaschen mit 330 Millilitern Inhalt an. Kurios: Der Preis ist nicht gesunken. Im Gegenteil: Er hat sich sogar erhöht.

Weniger Inhalt, 115 Prozent Preiserhöhung

"Bis vor Kurzem mussten Verbraucher für die 500-Milliliter-Flasche beispielsweise bei der Drogeriekette Budni in Hamburg 1,05 Euro bezahlen", heißt es vonseiten der Verbraucherzentrale. Anders gesagt: Der Grundpreis betrug 2,10 Euro pro Liter. Die neue 330-Milliliter-Flasche kostet beim selben Händler jetzt 1,49 Euro und damit 4,52 Euro pro Liter.

"Der Saft ist also mehr als doppelt so teuer – die Preiserhöhung liegt bei 115 Prozent", kritisieren die Verbraucherschützer. Die Rezeptur des Saftes hat sich übrigens nicht groß verändert: Statt 100 Prozent Karottensaft sind jetzt 99 Prozent Karottensaft mit einem Schuss Zitronensaft in der Flasche.

Bio-Karottensaft von Hipp: Weniger drin, höherer Preis.

Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

Das sagt der Hersteller Hipp

Der Karottensaft ist nicht das einzige Produkt von Hipp, über das sich Verbraucher in letzter Zeit beschwert haben. Auch beim Bio-Direktsaft Milder Apfel hat der Hersteller Hipp offenbar getrickst und die Flasche von 500 auf 330 Milliliter verkleinert. Auch in diesem Fall liegt die Preiserhöhung im Handel bei 115 Prozent. "In der neuen 330-Milliliter-Flasche ist jetzt allerdings naturtrüber Apfelsaft, der laut Hersteller nicht aus Konzentrat gewonnen wurde", betont die Verbraucherzentrale.

In einer Stellungnahme an die Verbraucherzentrale Hamburg teilte die Firma Hipp mit, dass Käufer die Füllmenge von 500 Milliliter für einen Babysaft kritisiert hätten. "Viele Verbraucher haben die Füllmenge (...) als zu groß empfunden, zumal das Produkt innerhalb von drei Tagen nach dem Öffnen aufgebraucht werden soll", heißt es in der schriftlichen Stellungnahme.