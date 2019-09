Dulsberg. Der Grundstein für ein SOS-Kinderdorf mitten in Hamburg ist gelegt – im bereits angelegten Keller der neuen „Hafen für Familien“ an der Weißenburger Straße versenkten Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) und Kinderdorf-Chef Torsten Rebbe am Mittwoch einen Kasten, in den der Diplompädagoge einen Edding legte. „Mit dem Stift habe ich seit acht Jahren viele Ideen für unser Kinderdorf aufgeschrieben, jetzt werden dort ab 2021 endlich 18 Kinder einziehen“, sagte Rebbe.

Seine Einrichtung ist zwar schon seit 40 Jahren in Dulsberg, bietet dort Beratung, Erziehungskurse und Elterncoaching an, doch der Neubau ist notwendig, weil es in der Hansestadt nicht genügend stationäre Plätze für Kinder und Jugendliche gibt, die nicht mehr bei ihren Eltern wohnen können.

Familienzentrum mit Café, Beratungs- und Kursräumen

„Kinder sollten möglichst dort leben, wo sie bisher ihre Freunde, Schule oder den Sportverein haben. Auch wollen wir Geschwisterkindern die Möglichkeit geben, gemeinsam in einer unserer Familien aufzuwachsen. Die großen Wohnungen sind für uns wie ein Sechser im Lotto“, sagte Rebbe. Für die Sozialsenatorin ist die Einrichtung vor allem als „Begegnungsstätte ganz wichtig für den Stadtteil“.

Auf einem 1000 Quadratmeter-Grundstück entsteht nun direkt vor der Kirche in Dulsberg ein Komplex aus zwei Gebäuden mit zwei Eingängen, die durch den Keller und das Erdgeschoss verbunden sind. Im Familienzentrum wird es ein Café, einen Kinderkleiderladen sowie Beratungs- und Kursräume geben, daneben steht der Wohnbereich für drei Kinderdorffamilien. „Das Ganze soll schwellenlos und einladend für jedermann wirken“, sagte Architekt Carsten Roth, der darauf achtete, dass der alte Kirchturm zwischen den Gebäudeteilen hervorschaut. Dass in das Kirchenschiff eine Kita gezogen ist, passt gut zu dem Familienzentrum, bei dessen Grundsteinlegung auch Unterstützer wie Liedermacher Rolf Zuckowski und die Band Revolverheld waren.