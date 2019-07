Das muss man erst mal hinkriegen, Ferienfahrten für 64 Kinder und Jugendliche zu organisieren. Aber man hat ja Erfahrung im SOS Kinderdorf Harksheide, schließlich machen die Verantwortlichen das nicht zum ersten Mal – sondern jedes Jahr aufs Neue.

„Wir sehen zu, dass wir uns bei der Planung an den Bedürfnissen und Neigungen der Kinder orientieren“, sagt Manfred Thurau, Sprecher des SOS-Kinderdorfes. Deshalb sei auch die Kinder- und Jugendvertretung des Dorfes schon früh in die Reiseplanungen eingebunden. Eine Faustregel sei, je älter die Kinder, desto abenteuerlicher das Ziel, und je jünger, desto kürzer die Anreise.

Als die Planung stand, machten sich sieben Gruppen auf ihre Wege, die kleinste zählte fünf Personen, die größte 13. „Aber egal, wie sorgfältig man plant, irgendwas kommt doch immer anders als vorgesehen“, sagt Thurau. Auf Wetterkapriolen kann man sich noch irgendwie einrichten, auch wenn es der allgemeinen Laune nicht unbedingt hilft, wenn sich pünktlich mit Ferienbeginn der Sommer erstmal verabschiedet. Der Zeltaufbau auf Fehmarn war bei zum Teil stürmischen Böen kein Vergnügen, und es dauerte auch bis zur Mitte der zweiten Ferienwoche bevor die Sonne mal länger rauskam und ungläubig empfangen wurde: „Das da am Himmel, was ist das denn?“ Aber wer ans Meer fährt, hat ja auch eine Windjacke dabei, und abends im Zelt aus dem Schlafsack heraus bei Taschenlampenlicht „Uno“ zu spielen, hat ja auch seinen Reiz.

Ein Höhepunkt war der Besuch im Märchenland

Ein Ausflugsziel war ein Märchenland.

Foto: SOS Kinderdorf Harksheide

Worauf man sich hingegen überhaupt nicht vorbereiten kann, ist die Frage, ob man eventuell evakuiert werden muss, wo man doch gerade erst angekommen ist. Das jedenfalls passierte der Gruppe, die sich ihr Domizil am östlichen Elbtal in Mecklenburg-Vorpommern ausgesucht hatte, das aber leider auch bei Lübtheen lag, und damit in der Nähe des größten Waldbrandes in Mecklenburg-Vorpommern der letzten 75 Jahre. Letztlich blieb man davon verschont, aber die Aufregung war schon groß und das richtige Feriengefühl stellte sich erst mit einiger Verspätung ein.

Weit weniger aufregend verliefen die Freizeiten in Niedersachsen, die mit den jüngsten Kindern des Dorfes unternommen wurden. „Eine Unterkunft mit Spielgelegenheiten drumherum, ein Badesee und ein zwei nette Ausflugsziele in der Nähe und einigermaßen Wetter“, so Thurau, „mehr braucht es nicht“.

Die Höhepunkte? Ein Besuch im Märchenland und Spaghetti mit Tomatensoße! Allerdings ohne Besteck, weshalb auch alle in Badehose bei Tisch saßen. Was sich erwartungsgemäß als praktisch erwies. Die Reisen nach Schweden und Polen waren in diesem Sommer reine Familienreisen. „Man muss sich nicht einer Gruppe anschließen“, sagt Manfred Thurau, „manchmal wollen die Familien den Sommer auch gemeinsam genießen, weil ein Alltag, der sich auf die angenehmen Seiten des Lebens konzentriert, über das Jahr zu kurz kommt.“ Baden im nahe gelegenen See, durch die Wälder und Wiesen stromern, Holz hacken für das abendliche Lagerfeuer, gemeinsam Grillen und nicht ein einziges Mal an die Schule denken – da gehen drei Wochen rum wie nichts.

Mittlerweile sind alle 64 Kinder wieder wohlbehalten ins SOS-Kinderdorf Harksheide zurückgekehrt, erholt und voller Eindrücke und Erinnerungen, die jetzt für ein Jahr vorhalten müssen. Die Kinder genießen den Rest der Ferien, der Sommer ist auch wieder voll da, und die ersten Erwachsenen beginnen mit den Ferienplanungen für die Reisen in 2020. Vierundsechzig Kinder wollen wieder was unternehmen, da kümmert man sich besser rechtzeitig.

Seit 56 Jahren: Das SOS Kinderdorf Harksheide wurde am 14. September 1963 am Henstedter Weg 55 von Hermann Gmeiner eröffnet. Damals standen vier Familienhäuser für neun Kinder in drei Kinderzimmern auf dem Grundstück. Bis heute wuchs das Dorf auf 20 Häuser an, dazu ein Gemeinschaftshaus, eine Werkstatt, Mitarbeiterwohnungen und ein Verwaltungsgebäude.In den Wohngruppen leben Kinder in besonderen Notlagen. Mit der Tagesgruppe und den ambulanten Angeboten unterstützt das Dorf Familien, ohne dass die Kinder umziehen müssen. Dazu werden Schulsozialarbeit und ein Ausbildungsbetrieb angeboten.