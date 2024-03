Hamburg. Die neue Staffel des Lieblingsmenüs startet – mit drei Toprestaurants. Auch ein TV-Koch ist dabei. Was Gästen geboten wird.

Der Frühling kommt. Auch auf die Teller. Nach Ostern beginnt eine neue Staffel des Lieblingsmenüs, das zu den beliebtesten Aktionen des Hamburger Abendblatts zählt. Erneut servieren drei ganz unterschiedliche Restaurants in Hamburg und im Umland jeweils ein frühlingshaft inspiriertes Menü zu einem einmaligen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für 78 Euro pro Gast gibt es fünf, eigens von den jeweiligen Küchenchefs für die Abendblatt-Leser kreierte Gänge, begleitet von hochkarätigen Weinen, die die Kenner aus Rindchen‘s Weinkontor ausgewählt haben. Wasser und ein Espresso sind ebenfalls im Preis enthalten.

Restaurant Hamburg: Auch das Restaurant im einstigen Lieblingshotel von Tokio Hotel ist dabei

Von Anfang April an steht das Lieblingsmenü in der Hobenköök auf Gut Karlshöhe, in der Fürst Bismarck Mühle im romantischen Sachsenwald und im Restaurant Mangold im Bahrenfelder Gastwerk Hotel, einst Lieblingsherberge der Kultband Tokio Hotel, auf der Karte.

Lauwarm geräucherte Lachsforelle mit Senf-Risotto, marinierten Gurken und Schmand serviert Thomas Sampl in seiner Hobenköök auf Gut Karlshöhe. © FUNKE Foto Services

Bauerngarten, Streuobstwiese, Imkerei, gackernde Hühner, grasende Schafe: Ein Abend in der Hobenköök auf Gut Karlshöhe ist wie ein Kurzurlaub auf dem Land, das aber mitten in der Stadt auf neun Hektar Fläche. TV-Koch Thomas Sampl („Simpel mit Sampl“, NDR) setzt dort, wie auch in seinem Stammhaus im Oberhafen, auf nachhaltige, regionale Küche.

Restaurant Hamburg: TV-Koch Sampl setzt auf nachhaltige und regionale Küche

Für Thomas Sampls neues Lieblingsmenü bedeutet dies unter anderem: Es gibt Rote-Bete-Apfel-Suppe, verfeinert mit Meerrettich und Distelöl. Im Zwischengang überzeugt eine lauwarm geräucherte Lachsforelle mit Senf-Risotto und marinierten Gurken, und im Hauptgang setzen der charismatische Topkoch und sein Team auf ein „ehrliches“ Hamburger Beefsteak mit geschmorten Zwiebeln.

Ein Gang in der Fürst Bismarck Mühle: zartes französisches Hühnchen in Trüffelrahm, frische Tagliatelle und karamellisierte Fingermöhren aus den Vierlanden. © FUNKE Foto Services | Roland Magunia

Ein wahrer Ausflug in die Natur ist natürlich die kurze Reise in den Sachsenwald, wo Kathrin Mallon, Chefin der Fürst Bismarck Mühle, mit ihrem Küchenchef Stefan Schulz ebenfalls ein frühlingshaftes Menü erdacht hat: Auf die perfekte Kombination von Forelle und Chorizo aus dem Rauch folgt eine klassisch-feine Spargelcremesuppe aus grünem Spargel mit Bärlauchöl. Das Dessert, Rhabarber und Vanille, schmeckt nach Frische und Aufbruch.

Restaurant Hamburg: Lieblingsmenü-Gutscheine eignen sich als Ostergeschenk

Auf eine weiße Spargelschaumsuppe mit Tomate und Nordseekrabben setzt der erfahrene Küchenchef Steffen Großmann im Restaurant Mangold in Bahrenfeld. Ein wunderbarer Auftakt ist dort der Ziegenfrischkäse mit Brunnenkresseöl, Wassermelone und Anis. Das alles jedoch nur als Appetitanreger: Denn wie gewohnt stellen wir jedes der drei teilnehmenden Restaurants in den kommenden Wochen mit seinem jeweiligen Menü noch einmal ausführlich vor.

Sieht nach Frühling aus, das Dessert im Restaurant Mangold: Es besteht aus Rhabarber, Sauerrahm und Waldmeister. © FUNKE Foto Services | Roland Magunia

Die Lieblingsmenü-Gutscheine, mit denen Sie in den drei Restaurants reservieren können, erhalten Sie in der Abendblatt-Geschäftsstelle (Großer Burstah 18–32, Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 10–16 Uhr) oder im Internet unter abendblatt.de/lm. Eingelöst werden können die Gutscheine im Restaurant Mangold vom 4. April bis zum 8. Juni, in der Fürst Bismarck Mühle zwischen dem 5. April und dem 16. Juni und in der Hobenköök auf Gut Karlshöhe vom 4. April bis zum 19. Mai.