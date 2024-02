Hamburg. Im Hafen ist es zu einem tragischen Zwischenfall mit einem Sattelzug gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Was bisher bekannt ist.

Dramatischer Einsatz für die Feuerwehr im Hamburger Hafen: Am Kamerunweg im Stadtteil Kleiner Grasbrook ist am Montagnachmittag (12. Februar) gegen 17 Uhr ein Lkw in Flammen aufgegangen.