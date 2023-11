Mit einem Großaufgebot und zahlreichen Spezialkräften ist die Polizei Hamburg an einer Stadtteilschule in Blankenese im Einsatz gewesen.

Hamburg. Großalarm und bange Stunden an der Stadtteilschule Blankenese: Laut Polizei Hamburg sollen dort am Mittwochmittag zwei Kinder aufgetaucht sein und eine Lehrerin mit einer augenscheinlichen Schusswaffe bedroht haben.

Die Polizei war mit 400 Einsatzkräften vor Ort, evakuierte und durchkämmte stundenlang die Gebäude an der Frahmstraße, bis um kurz nach 15 Uhr endlich Entwarnung gegeben werden konnte.

Polizisten in Schutzkleidung drangen in die Stadtteilschule Blankenese vor.

Foto: Michael Arning

Großalarm in Blankenese: Laut Polizei zogen bewaffnete Kinder von Schule zu Schule

Die Täter waren nicht mehr in der Schule. Zunächst war unklar, wo sie sich aufhielten. Bis es Zivilfahndern am Nachmittag gelang, drei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren sowie einen 14 Jahre alten Jugendlichen zu fassen. Sie sollen nach Abendblatt-Informationen einen syrischen, russischen, spanischen und polnischen Migrationshintergrund haben.

Wie die Polizei am Abend in einer Mitteilung erklärte, kam es gegen 14.50 Uhr zu einer weiteren Bedrohungslage in der Grundschule an der Mendelssohnstraße in Bahrenfeld. Nach Abendblatt-Informationen soll dort ebenfalls eine Lehrkraft bedroht worden sein. Dort wurden die Heranwachsenden aber von Polizisten gestellt. Ein Zwölf- und ein 13-Jähriger könnten auch für die Tat an der Frahmstraße verantwortlich sein, hieß es vonseiten der Polizei.

Auch in der Grundschule an der Mendelssohnstraße sollen die Heranwachsenden eine Lehrkraft mit einer augenscheinlichen Waffe bedroht haben.

Foto: Jakob Drechsler

Die Zivilbeamten fanden bei dem Quartett auch zwei augenscheinliche Spielzeugwaffen und stellten diese sicher, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Sie könnten auch bei der Bedrohung in Blankenese eingesetzt worden sein.

Großalarm: Schusswaffe an der Stadtteilschule Blankenese

Laut Polizei sollen die zwei Kinder die Lehrerin direkt in einem Klassenraum bedroht haben, vor den Augen etwa 20 entsetzter Schüler. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand handelte es sich bei den mutmaßlichen Tätern wohl nicht um Schüler der Stadtteilschule. Die Lehrerin unterrichtete gerade eine achte Klasse.

Derzeit liegen Hinweise auf eine Bedrohungslage an der Stadtteilschule #Blankenese vor.

Polizeikräfte sind bereits vor Ort und treffen erste Maßnahmen. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 8, 2023

Kurz nach der vierten Stunde gab es eine Durchsage, wonach alle Lehrer mit ihren Schülern in den Klassenräumen bleiben und sich verbarrikadieren sollten. Bilder, die dem Abendblatt vorliegen, zeigen, wie Schülerinnen und Schüler eine Tür mit einem Tisch und Büchern verstellt haben, um sich vor einem möglichen Angreifer zu schützen.

Schüler schauen aus dem Fenster eines Klassenraums der Stadtteilschule.

Foto: Jule Bleyer/FMG

Der Bereich um die Schule wurde großräumig bis zur Schenefelder Landstraße und der Simrockstraße abgesperrt, wie die Polizei via X (vormals Twitter) mitteilte. Beamte in Schutzkleidung betraten schwer bewaffnet das Gebäude, um nach den Tätern zu suchen und die Schülerinnen und Schüler ins Freie zu bringen. Über der Einsatzstelle kreiste stundenlang ein Helikopter.

Großalarm: Stadtteilschule Blankenese wird evakuiert

Dieses Bild zeigt Polizisten im Innenhof der Schule.

Foto: Privat / privat

Vor den Absperrungen zur Stadtteilschule versammelten sich zahlreiche besorgte Eltern. Nach Abendblatt-Informationen sollen mehr als 1300 Schülerinnen und Schüler auf dem Schulgelände gewesen sein.

Die Beamten arbeiteten sich systematisch Raum für Raum vor. „Es ist eine sehr große Schule, dementsprechend dauert es, diese zu durchsuchen“, hatte Polizeisprecher Holger Vehren während der stundenlangen Aktion erklärt. Gegen 14.30 Uhr waren noch immer Schüler zu sehen, die aus den Fenstern des Gebäudes schauten. Einige winkten und machten Fotos mit ihren Smartphones.

Das Schulgebäude wird Stück für Stück von der Polizei Hamburg geräumt.

Foto: TV News Kontor

Die Schülerinnen und Schüler wurden zur Reichspräsident-Ebert-Kaserne an der Osdorfer Landstraße 365 gebracht. Dort konnten sich auch ihre besorgten Eltern einfinden und sie wieder in die Arme nehmen. Schulpsychologen sollen sich um die Betroffenen kümmern. Zudem wurde eine spezielle Telefonnummer für Angehörige unter 040/4286-24390 eingerichtet.

Eine Mutter aus Osdorf sprach nach dem glücklichen Ende von einem „komischen Gefühl“, das sie jetzt nachträglich habe. Mitbekommen hatte sie von dem Drama nämlich nichts, weil sie arbeiten musste. Erst am Nachmittag erhielt sie einen Anruf von ihrer 16-jährigen Tochter, ob sie diese in der Kaserne abholen könne. Sie habe nicht ängstlich gewirkt. Am Kaserneneingang mussten sich alle Eltern ausweisen. Eine gewisse Anspannung war allen anzumerken, aber auch große Erleichterung.

Amokalarm an der Stadtteilschule Blankenese: So verbarrikadierten sich die Schüler im Klassenraum.

Foto: Privat / privat

Für den Einsatz wurde der Führungsstab im Polizeipräsidium einberufen. Die Polizei bat Autofahrer, die Schule weiträumig zu umfahren. Auch der S-Bahn-Verkehr zwischen Sülldorf und Klein Flottbek wurde unterbrochen wegen des Großeinsatzes.

Unterdessen mussten sich die Schulleiter anderer Schulen im Westen Hamburg ebenfalls darum kümmern, besorgte Eltern zu beruhigen. „Liebe Eltern, angesichts der Ereignisse an der Stadtteilschule Blankenese haben wir soeben mit der Polizei telefoniert“, schrieb etwa der Leiter des Gymnasiums Hochrad in einer Mail. „Laut Aussage der Polizei besteht für das Gymnasium Hochrad keine Gefahrenlage, und unsere Schülerinnen und Schüler können nach Unterrichtsende wie gewohnt ihren Heimweg antreten.“

Bedrohungslage an Hamburger Schule: Eltern warten seit Mittag auf ihre Kinder

In der Reichspräsident-Ebert-Kaserne warten Eltern vor der Turnhalle auf die Busse mit ihren Kindern. Viele von ihnen sind schon seit dem Mittag hier, sagte eine Sprecherin der Bundeswehr Hamburg. Man hatte einen Teppich in der Halle ausgelegt, Bänke aufgestellt und Essen und Trinken bereitgestellt. Über Durchsagen wurden die Eltern regelmäßig über das Geschehen in der Schule informiert.

Zwei Mütter, die an der Kaserne gewartet haben, berichten, dass ihre Söhne sie um kurz nach zwölf angerufen und von der Situation an der Schule berichtet hätten. Dazu hatten die Lehrer die Schüler aufgerufen. Danach hatten die Mütter per WhatsApp Kontakt zu ihren Kindern, die in die achte und die zwölfte Klasse der Stadtteilschule gehen.

Die Kinder hätten sich in den Klassenräumen, in denen sich die Klassen eingeschlossen hatten, sicher gefühlt, berichten die Mütter. Sie hätten auch unter Begleitung auf Toilette gehen dürfen.

An der Blankeneser Stadtteilschule kehrt Ruhe ein. Und Eltern schließen ihre Kinder in die Arme.

Foto: Jule Bleyer

Schüler in Schule sollen am Donnerstag von Kriseninterventionsteam betreut werden

Ein Vater kommt mit seinem Sohn aus der Schule, beide lächeln, die Erleichterung ist ihnen anzusehen. Sie möchten jetzt einfach nur schnell nach Hause, sagen sie. Es sei aber alles perfekt organisiert gewesen, betont der Vater.

Das berichtet auch eine Mutter, die ihre Tochter, eine Sechstklässlerin, abholt.

Da die Familie in der Frahmstraße wohnt, konnten sie den Tag über nicht in ihre Wohnung. Die Mutter hatte deshalb in der Ebert-Kaserne gewartet. Dort seien sie regelmäßig über die Lage informiert worden. „Ich neige nicht dazu, schnell in Panik zu verfallen, vor allem, wenn so viel Polizei direkt vor Ort ist“, sagt sie, ein bisschen Angst habe sie zwischenzeitlich aber natürlich schon gehabt.

Ihre Tochter erzählt, dass viele in ihrer Klasse geweint hätten. Doch die Lehrerin habe sie beruhigt, und sie hätten sich damit abgelenkt, Filme zu gucken. Am morgigen Donnerstag sollen die Schüler nach Auskunft mehrerer Eltern um zehn in der Schule sein und sich ganz normal zunächst in ihren Klassen sammeln. Mitarbeiter vom Kriseninterventionsteam und Schulpsychologen sollen dann vor Ort sein, hieß es.

Unverständnis der Eltern: Wieso durften nicht alle Schüler ihre Eltern kontaktieren?

Zwei Lehrkräfte stehen noch vor der Schule, sprechen über das Erlebte. Eine war mit ihrer Klasse die ganze Zeit in der Turnhalle der Schule, es sei nicht leicht gewesen, die lange Zeit zu überbrücken. Zumindest seien alle beruhigt gewesen, nachdem das SEK die Halle durchsucht – und dabei auch Türen und Schränke eingetreten hatte. Danach hätten sich alle auf Bänke und Matten gesetzt, geredet und Ball gespielt. Die andere Lehrkraft sei mit ihrer Klasse rausgeholt und in mehreren Kasernen in der Umgebung untergebracht worden.

Nicht alle Schüler durften anscheinend ihre Eltern über die Lage in der Schule informieren. Eine Familie berichtet, dass die Lehrkraft ihrem großen Sohn, der in die zehnte Klasse geht, verboten habe, seinen Eltern zu schreiben. Ihr jüngerer Sohn, der die fünfte Klasse besucht, habe sich dagegen melden dürfen. Zudem habe dessen Lehrerin regelmäßig Rundmails an die Eltern geschickt.

„Wir verstehen nicht, dass sich unserer Großer nicht melden durfte“, sagt der Vater. „Der ist ständig am Handy – wenn man dann nichts von ihm hört, macht man sich erst recht Sorgen.“ Er wolle dieses Thema auf jeden Fall in der Schule ansprechen. Aber jetzt möchten sie alle erst mal nach Hause und durchatmen.