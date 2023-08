Wildgehege Klövensteen in Hamburg: Uhus kehren als letzte Generation zurück

Bald können Besucher im Wildgehege Klövensteen in Hamburg-Rissen wieder drei Uhus bewundern. Langfristig stellt das Wildgehege die Haltung der Tiere aber ein (Symbolbild).

Bezirksamt Altona will Vogelquartier endlich reparieren. Was sich in dem beliebten Ausflugsziel sonst noch verändern soll.