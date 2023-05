Krönung von Charles: So feiert Hamburg das royale Ereignis

Ein für König Charles kreierter „Krönungs-Tee“ geht in den Verkauf. Auch in einer Boutique wird gefeiert – und auf hoher See.

Hamburg. Die Welt blickt am Sonnabend nach London, wo König Charles in der Westminster Abbey gekrönt und seine Camilla Königin wird. Und, of course, feiert Hamburg, die britischste aller deutschen Städte, aus der Entfernung ein bisschen mit.

Krönung von Charles: In Ottensen liegt britische Insel

Das Interesse ist offenbar groß in der Stadt, in der König Charles gerade erst während seines Staatsbesuchs in Deutschland zu Gast war. Im Eaton Place, die britische Insel mitten in Ottensen, war die Special Tea Time zur Krönung jedenfalls binnen sechs Stunden ausgebucht.

„Insgesamt begrüßen wir jetzt am Sonnabend rund 100 Gäste zu insgesamt vier Veranstaltungen. Die mehr als 200 Gäste auf der Warteliste kommen leider nicht zum Zug“, bedauert Geschäftsführer Jörg Schröder-Dammköhler. In einem Newsletter hätten sie die Stammgäste über das zweistündige Teezeremoniell (58 Euro pro Person) informiert. „Die Gäste waren offenbar begeistert und haben sofort gebucht.“

Krönung von Charles mit „traditionellstem britischen Kuchen“

Die Royalisten erwartet neben den typisch britischen Scones noch diverse Petit Fours, die motivisch an die Monarchie erinnern. „Außerdem servieren wir den traditionellsten britischen Kuchen überhaupt, den Victoria Sponge Cake, dekoriert in den Farben des Union Jack und verziert mit einer Krone“, verrät Jörg Schröder-Dammköhler vom Eaton Place. Zum besonderen Anlass gibt es auch Gelegenheit die schönste Kleidung zu tragen: Hüte, Fascinator, Anzug, Cut, Tweed.

Eine Besonderheit: Erstmals wird der eigens für König Charles kreierte „Coronation Tea“ ausgeschenkt. Die Grundlage dieser Komposition sei der „Lieblingstee des Königs“, ein Darjeeling. „Wir haben uns für einen kenianischen entschieden, als Verbindung zum Commonwealth.“ Die Mischung enthalte jedoch auch jenen Assam Tee, den man im Eaton Place bereits als „Jubilee Tee“ zum Thronjubiläum der Queen angeboten habe.

Krönung von Charles: Eaton Place hat „Coronation Tea“ kreiert

Verfeinert werde der Krönungstee, der ab Sonnabend auch im Laden zu kaufen ist, durch einen griechischen Bergtee, der an die Wurzeln von Prince Philip, dem Vater von König Charles, erinnere. „Holunderblüte, Johannisbeere und Kamille runden den Geschmack ab und symbolisieren die Naturverbundenheit des neuen Königs“, so Jörg Schröder-Dammköhler.

Auch in der Boutique Smith’s an der Hegestraße, die Bekleidung für Damen und Herren anbietet, heißt es am Sonnabend zwischen 12 und 17 Uhr „Long live the King!“. Mit Drinks und Fingerfood werde die Krönung gefeiert, heißt es in der goldenen Einladung, die rund 600 Stammgästen zugestellt wurde.

Hamburger Boutique feiert Krönung von Charles mit Cucumber Sandwiches

Alle royalen Ereignisse, darunter das Thronjubiläum der Queen, aber auch die Hochzeit von Harry und Meghan, habe sie mit ihren Gästen im festlich dekorierten Laden gefeiert, sagt die Britin Geraldine Dietrich, die das Bekleidungsgeschäft seit zehn Jahren führt. Sie bereite Cucumber Sandwiches vor und reiche Crémant zum Anstoßen. „Jeder, der spontan reinschaut, ist willkommen.“

Im Kemp’s, „the one and only English pub“ am Mittelweg, gibt es keine besondere Feierlichkeit. „Aber abends werden hier die Gäste mit Sicherheit auf den neuen König anstoßen“, heißt es.

Krönung wird auch auf hoher See gefeiert – mit „Monarch-Martini“

Und auch auf See wird gefeiert: Auf der „Queen Mary 2“, der „Queen Victoria“ und der „Queen Elizabeth“, den drei Kreuzfahrtschiffen der Cunard Line, gibt es eine Reihe von Angeboten rund um das Weltereignis – die Krönung an Bord wird abends das Dinner sein mit einem Menü, das inspiriert sei von „König Charles’ Vorliebe für ökologische Landwirtschaft sowie seine Liebe zur Jagd“, so die Reederei, deren königliche Verbindungen nach eigenen Angaben bis in den August 1861 zurückreichen, als Prinz Alfred auf der „SS Arabia“ von Halifax nach Liverpool reiste. Darüber hinaus ist Cunard besonders stolz darauf, dass Mitglieder der königlichen Familie jedes Schiff der Flotte getauft hätten.

Um auf Ihre Majestäten, den König und die Königin, anzustoßen, würden an Bord speziell kreierte Cocktails angeboten, darunter ein „Krönungsschwur“ mit Prosecco, weißem Wermut, Grapefruit und Kardamom-Bitter sowie ein „Monarch-Martini“, zubereitet mit Cunards hauseigenem 3 Queens Gin.

Krönung von Charles wird ab 9.30 Uhr im TV übertragen

Tja, und was tun, wenn man weder an Bord eines Luxusliners weilt noch eine der begehrten Karten für die Krönungs-Tea-Time ergattert hat? Ab 9.30 Uhr überträgt die ARD die Zeremonie live aus London.

Die Hamburger Königshausexpertin Leontine von Schmettow, die gerade erst bei einem exklusiven Royal Afternoon Tea im Vier Jahreszeiten rund 50 Abendblatt-Leser in die Geheimnisse rund um die etwa 113 Millionen Euro teure Krönung einweihte, führt gemeinsam mit „Tagesschau“-Sprecherin Julia-Niharika Sen und prominenten Gästen durch die sechsstündige Sendung.