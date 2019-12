Hamburg. Wem gutes Essen allein nicht reicht, hat in Hamburg mehrere Möglichkeiten, seine Speisen mit Unterhaltung zu würzen: in den Dinner Shows.

Zum Beispiel im Palazzo. Dort läuft zurzeit die aktuelle Show „Glanz & Gloria“. Die ehemalige Sterneköchin Cornelia Poletto ist hier die Gastgeberin. Die US-Amerikanerin Ariana Savalas singt und führt humorvoll durch das Programm.

Bei Cornelia Poletto gibt es Show mit Vier-Gänge-Menü

Zu sehen sind unter anderem eine Fangstuhl- und eine Kontorsionsnummer sowie Hand-auf-Hand-Akrobatik. Nebenbei kann man ein Vier-Gänge-Menü für Fleischfans oder Vegetarier verspeisen.

Die Vorspeise für Fleischfreunde ist Vitello tonnato, im Zwischengang wird Eismeerlachs mit Blumenkohl serviert, im Hauptgang kommt spanisches Edelschwein mit Wokgemüse auf den Teller, und zum Dessert gibt es Kokosbaiser mit Mascarpone-Creme.

„Störtebeker Seefahrergelage“ auf der Elbe

Wem das nicht maritim genug ist, kann natürlich das „Störtebeker Seefahrergelage“ auf der Elbe genießen, einen mittelalterlichen Festschmaus mit sechs Gängen. Das etwa vierstündige Spektakel auf einem Schiff beginnt an den St. Pauli-Landungsbrücken mit der Verlesung der Bordregeln und einem ordentlichen Schluck Met.

Piratenbräute servieren anschließend urige Speisen wie Sauerkrautsuppe, Matjesfilets und Burgunderbraten in großen Schüsseln. Begleitet wird das Essen von einem Seefahrerpossenspiel mit einem Tribunal, Musik, Gesang und Tanz. Dabei soll man sich fühlen wie Störtebeker – hoffentlich nicht wie am Ende seines Lebens.

Krimidinner mit Sherlock Holmes im Radisson Blu Airport

Schurken gab es natürlich nicht nur im Mittelalter. Zurück ins 19. Jahrhundert führt das bundesweit erfolgreich angebotene „Krimidinner“, das nebenbei von „Sherlock Holmes und der Fluch der Ashtonburys“ erzählt.

Schauspieler agieren in einer Kriminalgeschichte, die im Jahr 1895 von einem mörderischen Maskenball in Schloss Darkwood in Schottland erzählt. Im Laufe der Veranstaltung, an dem auch der titelgebende, von Arthur Conan Doyle erdachte Meisterdetektiv und sein Assistent Dr. Watson teilnehmen, kommt einer der Gäste ums Leben. Die beiden Spürnasen beginnen zu ermitteln.

Bestes Gastkostüm wird prämiert

Hinter welcher der Masken lauert wohl der Tod, und lastet auf der Familie Ashtonbury wirklich ein Fluch? Auch die Gäste sind aufgefordert, an dem Mummenschanz teilzunehmen und sich zu verkleiden. Das beste Gastkostüm wird prämiert.

Zu dem mörderischen Spiel gibt es ein Vier-Gänge-Menü. Darauf stehen unter anderem eine Kürbisapfelsuppe mit Kürbiskernen, eine Brust vom Schwarzfederhuhn unter einer Blütenkruste, Gemüserisotto und gerösteten Pinienkernen sowie als Dessert eine in Safranfond pochierte Birne mit Nougatmousse und Mandelstreusel. Nächster „Tatort“ ist das Radisson Blu Hotel Airport, es folgt das Restaurant Parlament.

