Hamburg. So eine Partnersuche ist kein Ponyhof. Für beruflich erfolgreiche Frauen erst recht nicht. Gerade ihnen sollen spezielle Workshops bei der Balz auf die Sprünge helfen – am meisten Erfolg verspricht in den Hamburger Kammerspielen einer, der auf der Magie des Gesangs basiert.

Musikalisch, unerbittlich und sehr komisch präsentiert Dietmar Loeffler die Untiefen der Glückssucher in seinem nun schon seit zehn Jahren mehrfach wiederaufgenommenen Liederabend „Männerbeschaffungsmaßnahmen“.

„Singt eure Gefühle“ – dann klappt es mit der Partnersuche

Vom 27. Dezember bis zum 5. Januar wird das spielfreudige Ensemble aus Ute Geske, Tim Grobe, Tabita Johannes, Susanne Pollmeier und Love Newkirk diesem Thema erneut lebenskluge, aber auch erheiternde Seiten abgewinnen.

Evergreens wie Nina Hagens „Mir ist heiß“ oder Trude Herrs „Ich will keine Schokolade“ garantieren gute Stimmung. Und Regisseur und Arrangeur Dietmar Loeffler sorgt als Seminarpianist für den richtigen Groove im Workshop, bei dem Seminarleiterin Christiane schon mal die Devise ausgibt: „Singt eure Gefühle.“ Dann klappt es ja vielleicht auch mit der Partnersuche. Ein beschwingtes Theatervergnügen.

„Männerbeschaffungsmaßnahmen“ Fr 27.12.2019 bis So 5.1.2020, jeweils 20 Uhr (31.12. 19 und 22.45 Uhr), Kammerspiele (U-Hallerstraße), Hartungstraße 9–11, Karten zu 32,- bis 55,- unter T. 413 34 40 oder hier.