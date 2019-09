Kein Personal bei der Bahn: Züge nach Ahrensburg fallen aus

Hamburg. Pendler zwischen Hamburg und Ahrensburg haben am Sonntag schlechte Karten: Etliche Züge auf der Strecke fallen aus. Betroffen sind die Bahnen der Linie RB 81, seit dem Nachmittag. Insgesamt hat die Bahn acht Verbindungen gestrichen, in beide Richtungen.

Die Bahn gibt am Sonntag als Grund einen "kurzfristigen Personalausfall" an. "Wir konnten so schnell keinen Ersatz finden", sagte ein Sprecher.

Bis zum späten Abend werden sich die Ausfälle hinziehen, die Bahn gibt die gestrichenen Verbindungen auf Twitter bekannt. Am Montag sollen die Bahnen aber wieder wie gewohnt fahren, sagte der Sprecher.

Schon in der Vergangenheit war die Strecke wiederholt zur Nervenprobe für Fahrgäste geworden. Nachdem sich im Winter die Beschwerden auf der Verbindung gehäuft hatten, schaltete sich im Februar sogar das schleswig-holsteinische Landesverkehrsministerium ein, kündigte für die Zukunft härtere Vertragsstrafen an.

Technische Störungen bei der Bahn

„In den meisten Fällen gab es technische Störungen, die leider nicht kurzfristig vor Ort behoben werden konnten, sodass ein Ausfall unvermeidlich war“, sagt Egbert Meyer-Lovis, Leiter des DB-Regionalbüros Hamburg.

Grundsätzlich werde versucht, dass bei Ausfällen der Regionalbahn (RB 81) der jeweils nächste Regionalexpress (RE 8/RE 80) auch in Ahrensburg und Bargteheide stoppe. „Halte an weiteren Bahnhöfen sind nicht möglich, da zum Teil die Bahnsteiglängen für Sieben-Wagen-Züge nicht ausreichen und die Züge so viel Verspätung aufbauen würden, dass wichtige Anschlüsse in den Knotenbahnhöfen Lübeck, Bad Oldesloe, Hamburg nicht gewährleistet wären“, so der Bahnsprecher.

Bei der Pünktlichkeit schneidet die RB 81 zwar nicht unterdurchschnittlich ab. Seit Januar lagen die Monatsquoten zwischen 94 und 96 Prozent. Im Juni waren es allerdings nur noch 92,1 Prozent und beim schnellen RE 80 lediglich 86,3 Prozent.