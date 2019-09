Bargteheider treffen sich nach Radkorso zur Klima-Demo

An diesem Freitag organisieren die Ortsgruppen der „Fridays for Future“-Bewegung aus Bad Oldesloe und Bargteheide einen Aktionstag.

Bargteheide. Am diesem Freitag steht Bargteheide ganz im Zeichen des Kampfes für einen besseren Klimaschutz. Erstmals haben die Ortsgruppen der „Fridays for Future“-Bewegung aus Bad Oldesloe und Bargteheide den Aktionstag gemeinsam organisiert. Zum Auftakt wird es einen Fahrradkorso geben, der um 8.30 Uhr an der Hude in der Kreisstadt startet. Ziel ist der Bargteheider Bahnhof. Von dort aus ziehen die Teilnehmer ab 10.30 Uhr zu einer Kundgebung vor das Rathaus, die um 11 Uhr beginnen soll.

„Wir sind noch lange nicht am Ziel“, gibt sich Organisator Nils Bollenbach kämpferisch. Weil faktisch alle von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen seien, hoffe er, dass sich viele Menschen aus Stormarn an der Demonstration beteiligen werden. Neben „Parents for Future“ wollen auch BUND, Nabu, der ADFC, Ver.di, GEW und die Bürgerinitiative BASTA dabeisein.

Ab 13 Uhr wird der Aktionstag mit dem „Parking Day“ fortgesetzt. Dann werden Parkbuchten in Begegnungsräume verwandelt. Die Rathausstraße ist daher von 10 bis 14 Uhr zwischen Baumschulenstraße und Bahnhofskreisel für den Fahrzeugverkehr gesperrt.