Deutsche Post DHL liefert Pakete in sieben Stadtteile bald klimaneutral

Solarzellen auf dem Dach, Ladestationen für 90 Elektrotransporter: die nach Angaben des Unternehmens bundesweit erste klimaneutrale Zustellbasis für Pakete von Deutsche Post DHL in Schnelsen. Von hier aus werden gut 180.000 Menschen in Hamburg beliefert.

