Streik der Autobahn GmbH: Welche Autobahnen sind betroffen?

Am Montag kommender Woche droht ein bundesweiter Stillstand im Verkehrssektor: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi riefen die Beschäftigten des Verkehrsgewerbes und wichtiger Infrastrukturbereiche Deutschlands zeitgleich "in einen ganztägigen Arbeitskampf".

Berlin. Am Montag kommt es in Deuschland zum größten Streik der vergangenen Jahre. Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft rufen zu Arbeitsniederlegungen auf, insgesamt vertreten beide Gewerkschaften die Interessen von mindestens 2,5 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Viele Menschen in Deutschland werden die Auswirkungen zu spüren bekommen. Mit welchen Einschränkungen müssen Autofahrer auf den Autobahnen rechnen?

Volle Straßen sind zu erwarten, weil Verdi in sieben Bundesländern den öffentlichen Personennahverkehr bestreiken lässt und viele Menschen dann aufs Auto ausweichen dürften. Betroffen sind

Baden-Württemberg,

Hessen,

Niedersachsen,

Nordrhein-Westfalen,

Rheinland-Pfalz,

Sachsen und weite Teile

Bayerns.

In zehn Bundesländern wurde am Sonntag das Lkw-Fahrverbot gelockert oder aufgehoben. So konnten manche Transporte um einen Tag vorgezogen werden.

Mega-Streik am 27. März in Deutschland: Sind Autobahnen betroffen?

Trotz der Lockerung des Lkw-Fahrverbots wird auf Autobahnen mit Staus zu rechnen sein, denn hinzu kommt auch, dass die Deutsche Bahn den Fernverkehr komplett und den Regionalverkehr in Teilen einstellt. Dazu sind viele Flughäfen wie auch der Schiffsverkehr sowie die Autbahngesellschaft Autobahn GmbH betroffen. Diese ist für rund 13.000 Kilometer Autobahnnetz in Deutschland zuständig und kümmert sich neben dem Bau und der Planung von Autobahnen auch um den Betrieb und die Wartung der Straßen. Die GmbH besteht aus mehreren Teilen. Dazu gehört unter anderem der Autobahnbetriebsdienst, der sich um die Beseitigung von Schäden durch Unfälle oder die Instandhaltung von Verkehrszeichen kümmert.

Alle Infos im Überblick: Großer Warnstreik legt Montag öffentlichen Verkehr lahm

Streik auch bei der Autobahn GmbH: Welche Aufgaben hat der Autobahnbetriebsdienst?

Auswirkungen auf den Verkehr könnten sich aber vor allem ergeben, wenn auch die Mitarbeitenden der Verkehrszentren, die ebenfalls zur Autobahngesellschaft gehören, streiken. Die Verkehrszentren sind für die Lenkung des Verkehrs in und zwischen den großen Metropolen und Metropolregionen in Deutschland zuständig. Sie steuern beispielsweise den sicheren und störungsfreien Verkehr in Tunneln, aber auch die Anzeigetafeln auf Autobahnen oder kurzfristige Sperrungen und Umleitungen.

Zuständigkeit Der Autobahnbetriebsdienst ist für die Überwachung, Instandhaltung und den Betrieb der Autobahnen in Deutschland zuständig. Verkehrssicherheit Sie sorgen für die Verkehrssicherheit, einschließlich der Straßenmarkierungen, Beschilderungen und der Beleuchtung. Instandhaltung Sie sind verantwortlich für die Wartung und Reparatur der Autobahnen, wie z. B. die Beseitigung von Schlaglöchern und die Sanierung von Brücken. Verkehrsmanagement Der Autobahnbetriebsdienst überwacht den Verkehrsfluss, koordiniert die Verkehrsführung und steuert Verkehrszeichenbrücken und Stauwarnanlagen.

Bundesweiter Streik am Montag: Betriebsdienst soll sichergestellt werden

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen also damit rechnen, dass es am Montag zumindest zu Beeinträchtigungen des Verkehrs etwa durch Staus oder Sperrungen kommen könnte. Welche Bereiche der Autobahn GmbH genau bestreikt werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Auch, ob sogar ganze Tunnel gesperrt werden könnten, wie zunächst befürchtet, ist nicht klar. Die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende, Christine Behle, hatte am Donnerstag zunächst angekündigt, dass bei dem Streik unter anderem bestimmte Tunnel in den Blick genommen werden sollen. Es könnte zu Sperrungen kommen, "wie beispielsweise beim Elbtunnel", so Behle.

Durch den Mega-Streik am Montag dürften viele Autobahnen voller als sonst sein. Auch mit deutlich mehr Staus ist zu rechnen.

Foto: Marijan Murat / dpa

Die Autobahn GmbH selbst teilte hingegen mit, dass man sich bemühe werde, die Auswirkungen in Grenzen zu halten. "Insbesondere der Betriebsdienst auf den Bundesfernstraßen ist aufrechtzuerhalten. Hierzu werden Notdienstvereinbarungen geschlossen, um zum Beispiel Tunnelschließungen zu vermeiden", sagte ein Sprecher der Autobahn dieser Redaktion. Man werde alles dafür tun, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten. Auch wenn einzelne Mitarbeitende streiken würden, würden Tunnelzentralen und Meistereien weiterhin arbeitsfähig sein, so die Autobahn GmbH.

Streik im Nah- und Fernverkehr: Das sind Ihre Rechte

(bekö/csr/dpa)