Grundsteuer: Erstes Bundesland verlängert Abgabefrist

Berlin. Bayern verlängert als erstes Bundesland eigenmächtig die Abgabefrist der Grundsteuererklärung. Grundstückseigentümer sollen drei Monate länger Zeit bekommen, also bis Ende April, wie Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München sagte.

Damit damit komme der Freistaat einer Bitte der Steuerberater nach, so der Landesfinanzminister. „Wir wollen damit noch einmal Entlastung geben für die steuerberatenden Berufe.“ Insgesamt sind erst etwa 70 Prozent der erwarteten Erklärungen in Bayern eingegangen, so Füracker. Er gehe davon aus, dass bis Ende der neuen Frist Ende April auch die noch fehlenden Erklärungen eingingen. (fmg)