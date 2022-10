Aurubis testet Ammoniak als Brennstoff in Hamburg – Habeck fädelte Deal ein

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (2.v.r, SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (r, Bündnis 90/Die Grünen), und Michael Westhagemann (l, parteilos), Senator für Wirtschaft und Innovation in Hamburg, begrüßen Sultan Al Jaber, Minister für Industrie der Vereinigten Arabischen Emirate, im Rathaus. Am Freitag wurde in Hamburg eine Testlieferung mit Wasserstoff aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf dem Werksgelände der Aurubis AG übergeben.