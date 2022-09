In den Hamburger Messehallen findet von Dienstag bis Freitag die international größte Schiffbaumesse statt, die SMM. Messechef Bernd Aufderheide erwartet 2000 Aussteller aus 70 Nationen und 40.000 Fachbesucher aus aller Welt. Alle Hallen seien komplett belegt, sagte er. Im Mittelpunkt der Branchen-Veranstaltung stehen Lösungen für die Energiewende in der Schifffahrt und für die digitale Transformation. Gezeigt werden unter anderem Schiffsmotoren, die auch mit Methanol betrieben werden können. Großen Raum nehmen Innovationen in der Ausstattung von Kreuzfahrtschiffen ein.