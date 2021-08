Hamburg: Corona und Klima – Promis diskutieren mit Politikern

Hamburg. Was haben wir aus der Corona-Krise gelernt? Wie sieht die Zukunft Europas aus und welche wollen wir eigentlich? Unter anderem zu diesen Themen diskutieren am Donnerstag und Freitag in Hamburg Wirtschaftsexperten, Wissenschaftler, Politiker, Medienvertreter beim Wirtschaftsgipfel EuroMinds. Die Veranstaltung in der Bucerius Law School wird im Livestream übertragen. Schirmherr ist Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Es geht um die Rolle Europas bei der Bewältigung der Krise, um Mobilitätskonzepte im 21. Jahrhundert, die veränderte Arbeitswelt infolge der Pandemie, um Werte und Haltung in Unternehmen und Gesellschaft, Gesundheit, Klima und Umwelt, Bildung, Digitalisierung, Finanzen und den wirtschaftlichen Restart nach Corona.

HHLA-Chefin und Top-Virologe mit dabei

Mit dabei sind Topmanager wie beispielsweise Johannes Beermann, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, Carsten Liesener, CEO Siemens Smart Infrastructure Europe und Angela Titzrath, Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen und Logistik AG.

HHLA-Chefin Angela Titzrath diskutiert mit auf dem Wirtschaftsgipfel EuroMinds.

Foto: Roland Magunia

Politiker wie der Staatsminister im Auswärtigen Amt Niels Annen, der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Johannes Vogel und Ex-EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU), werden ebenso ihren Beitrag leisten wie Wissenschaftler.

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit.

Foto: dpa

Darunter der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit, die Gutachterin und Politikberaterin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sowie die Vorsitzende des Europäischen Ethikrates Christiane Woopen. Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff (CDU) wird ebenfalls sprechen.

Ex-Bundespräsident Christian Wulff (CDU) wird auch auf dem Forum sprechen.

Foto: picture alliance

Natalia Wörner, Michael Mendl und Laura Karasek diskutieren

Doch nicht nur Fachleute und Funktionsträger kommen zu Wort. Es werden auch zahlreiche Prominente bei den Foren mitdiskutieren, die sich durch soziales oder gesellschaftliches Engagement auszeichnen, darunter die Schauspielerin Natalia Wörner, die Moderatorin und Rennfahrerin Christina Surer-Tomczyk, Schauspielerin und Moderatorin Laura Karasek sowie die Schauspieler Francis Fulton-Smith und Michael Mendl.

Autorin und Moderatorin Laura Karasek.

Foto: dpa

Das EuroMinds-Programm am Donnerstag, 5. August:

9.30 Uhr: Begrüßung durch Bürgermeister Peter Tschentscher

9.40 Uhr: Europa im Focus: "Innen geteilt, außen gefordert: Wo ist der gemeinsame Weg für Europa?" Es diskutieren unter anderem HHLA-Chefin Angela Titzrath , Staatsminister Niels Annen (SPD), Günther Oettinger , ehemaliger EU-Kommissar, Topmanager Utz Claassen . Es moderiert Sabine Christiansen .

11.15 Uhr: Mobilität: "Fahrrad statt Auto, autonomes Fahren, alternative Antriebe. Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus?" Es diskutieren unter anderem Klaus-Peter Hesse, Director City Development & Acquisition, ECE Work & Live GmbH & Co. KG und die Rennfahrerin Christina Tomczyk. Es moderiert Gerhard Delling.

13.50 Uhr: Wirtschaft & Finanzen: Neustart für den Wirtschaftsmotor in Deutschland und Europa Es diskutieren unter anderem Marc Tenbieg, Deutscher Mittelstands-Bund, Jörg Blümel, Chef der Unitedpostalgroup, Philipp J. Müller, Unternehmer und Finanzmentor, Johannes Beermann, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank und Hennig Vöpel, ab Oktober Direktor Centrum für Europäische Politik, Berlin. Zuvor Direktor Hamburgisches Welt Wirtschafts-Instituts. Es moderiert Frank Pöpsel, Chefredakteur FOCUS-Money.

15.20 Uhr: Werte & Haltung in der Gesellschaft: "Polarisierung und Schwarz-Weiß-Denken spaltet unsere Gesellschaft. Wie finden wir wieder zusammen?" Keynote: Ex-Bundespräsident Christian Wulff (CDU). Es diskutieren unter anderem: Christiane Woopen, Vorsitzende des Europäischen Ethikrats, Autorin und Moderatorin Laura Karasek, und Schauspieler Michael Mendl. Es moderiert Katrin Sachse, stellvertretende Chefredakteurin der BUNTE.

Keynote: Ex-Bundespräsident (CDU). Es diskutieren unter anderem: , Vorsitzende des Europäischen Ethikrats, Autorin und Moderatorin , und Schauspieler Es moderiert stellvertretende Chefredakteurin der BUNTE. 17.20 Uhr: COVID-19. Ein Virus und seine Folgen Es diskutieren unter anderem der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit, Karoline Preisler, genesene COVID-19 Patientin, Dr. Christian Weißenberger, Spezialist für Radioonkologie & Strahlentherapie mit eigener Klinik in Freiburg und Helge Grammerstorf, National Director CLIA Deutschland. Es moderiert Sabrina Staubitz.

Das EuroMinds-Programm am Freitag, 6. August: