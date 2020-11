Hamburg. Die Zukunft der Hamburger Bäckereikette Dat Backhus scheint endgültig gesichert. Die Gläubigerversammlung habe am Mittwoch den vorgelegten Insolvenzplan einstimmig angenommen, teilte der Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus von der Sozietät BRL mit.

Dem Einstieg der Beteiligungsgesellschaft PrecapitalPartners als neuem Gesellschafter sei zugestimmt worden. Der Investor aus Berlin, hinter dem eine sehr wohlhabende Familie mit langfristigem Interesse am Bäckereihandwerk stecken soll, übernimmt die Anteile vom Kieler Unternehmen Bartels-Langness (Famila). Bartels-Langness bleibt künftig über die Tochter Backring Nord als Lieferant Dat Backhus verbunden.

Wegen Corona wurde im April Insolvenz angemeldet

„Ich freue mich, dass trotz des erneuten Lockdowns und der damit einhergehenden Umsatzeinbrüche das Ende des Insolvenzverfahrens und der Einstieg des neuen Gesellschafters erfolgreich über die Bühne gehen werden“, sagte Denkhaus. Die Hamburger Kette, deren offizieller Name Heinz Bräuer GmbH & Co. KG lautet, hatte im April Insolvenz angemeldet. Als Grund wurden damals Umsatzeinbrüche im Café-Geschäft während des ersten Lockdowns in der Corona-Krise angegeben. Das Insolvenzverfahren werde nun voraussichtlich zum Monatsende aufgehoben, hieß es.

In den vergangenen sieben Monaten machte das Unternehmen eine Schrumpfkur durch. Das Filialnetz schrumpfte um 26 Geschäfte auf 93, die künftig und langfristig betrieben werden sollen. Damit ist Dat Backhus die größte Bäckereikette in Hamburg. Die Läden wurden von Wettbewerbern, Kioskbesitzern und Gastronomen inklusive der meisten Beschäftigten übernommen. Zwei Produktionsstandorte bleiben erhalten.

Die Mitarbeiter verzichten aufs Weihnachtsgeld

Die Zahl der Mitarbeiter ging von etwa 1200 auf 1050 zurück. Sie machten – ebenso wie Vermieter durch Mietnachlässe – erhebliche Zugeständnisse, um die Sanierung zu ermöglichen. Laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) verzichten die Beschäftigen in den kommenden beiden Jahren vollständig auf das Weihnachtsgeld, in diesem Jahr sollen sie nur 30 beziehungsweise 50 Prozent für NGG-Mitglieder erhalten – es sei denn, das Unternehmen übertrifft die wirtschaftlichen Erwartungen.

„Der Verzicht auf das Weihnachtsgeld ist natürlich für Beschäftigte, die ohnehin kein großes Einkommen erhalten, ein hoher Preis“, sagte die Hamburger NGG-Chefin Silke Kettner Anfang Oktober dem Abendblatt, als die Absichten von PrecapitalPartners öffentlich wurden.

Insolvenzverwalter lobt konstruktives Vorgehen aller Beteiligten

Denkhaus lobte das konstruktive Vorgehen aller Beteiligten. Innerhalb von sieben Monaten das Verfahren abzuhaken, zeige wie gut das Sanierungsrecht in Deutschland funktioniere, sagte Denkhaus: „Der erfolgreiche Abschluss des Insolvenzverfahrens unterstreicht, dass eine echte Handwerksbäckerei mit hohen Qualitätsansprüchen wie Dat Backhus ihren festen Platz im wettbewerbsintensiven norddeutschen Markt hat.“