Hamburg. Nach einem Skiurlaub in Österreich begab sich der Präsident der Hamburger Handwerkskammer, Hjalmar Stemmann, freiwillig in häusliche Quarantäne. Zwar war er nicht in einem Risikogebiet, aber sicher ist sicher. Inzwischen kann er seine Arbeit wieder in der Handwerkskammer verrichten und ist wohlauf. Das Abendblatt sprach mit ihm, wie die 15.000 Handwerksbetriebe mit mehr als 120.000 Beschäftigten durch die Coronakrise kommen können.

Wie ist die Lage im Handwerk?

Hjalmar Stemmann Zum Glück können die meisten Gewerke ihre Leistungen in Werkstätten noch anbieten, auch wenn sicherlich viele Betriebe von einer stärkeren Kaufzurückhaltung betroffen sind, weil nicht mehr so viele Menschen unterwegs sind. Offen haben in der Regel Werkstattbetriebe, dazu zählen unter anderem Bauhandwerker, Autowerkstätten, Bäcker, Fleischer, Konditoren, In­stallateure, Elektriker und die meisten Gesundheitshandwerke wie Zahntechniker oder Orthopäden. Bestimmte Gewerke können jetzt sogar zusätzliche Aufträge generieren, denn große Hotels, die jetzt geschlossen sind, nutzen die Zeit für Renovierungen. Die Handwerker können dort arbeiten, ohne die Gäste zu stören – ein Vorteil in schwieriger Zeit.

Verkürzen sich die Wartezeiten bei Handwerkerdienstleistungen, die in der Vergangenheit besonders stark gefragt waren?

Das kann ich mir vorstellen, denn mancher zieht seinen vor langer Zeit erteilten Auftrag vielleicht auch zurück, weil ihm die Lage zu unsicher geworden ist. Auf alle Fälle ist eine Nachfrage nach freien Terminen jetzt aussichtsreicher als noch vor Monaten.

Ist es überhaupt möglich, dass Handwerker jetzt in den Kundenwohnungen arbeiten?

Das geht natürlich nicht bei Kunden, die in Quarantäne oder gar an dem Covid-19-Virus erkrankt sind. Wer das verheimlicht und den Handwerker bestellt, kann sich strafbar machen. Sonst gelten bei Arbeiten in der Wohnung die üblichen Abstandsregeln. Ein Beispiel: Der Installateur arbeitet im Bad, der Kunde wartet im Wohnzimmer. Es geht natürlich nicht, dass die Kunden dem Handwerker dabei über die Schulter schauen. Auch arbeiten nicht alle Gewerke in der Wohnung, wenn man an den Dachdecker oder den Schornsteinfeger denkt. Am Ende entscheidet aber jeder Handwerker mit Blick auf den Schutz seiner Mitarbeiter selbst, welche Aufträge er ausführen möchte.

Welche Gewerke machen Ihnen besondere Sorgen?

Das sind Gewerke, die unter den aktuellen Allgemeinverfügungen des Senats ihre Leistungen nicht mehr anbieten und so schnell in Existenznot geraten können. Das sind vor allem Friseure und Kosmetiker. Andere, wie die Textilreinigungen und Wäschereien, dürfen zwar öffnen, haben aber enorme Umsatzrückgänge von 75 bis 90 Prozent. Denn geschlossene Hotels benötigen keine frisch gewaschene Bett- und Tischwäsche mehr. Auch Oberhemden kommen deutlich weniger in die Reinigung, weil die im Homeoffice nicht getragen werden. Deshalb wäre es gut, wenn die Hamburger jetzt ihre Wintergarderobe in die Reinigungen geben würden. Ein bisschen Verständnis und Solidarität ist in diesen Zeiten ganz wichtig.

Wie sieht es bei den Gebäudereinigern aus?

Je nach Auftraggeber ist die Lage ganz unterschiedlich. Wer Kliniken reinigen kann, ist rund um die Uhr im Einsatz. Andere Betriebe, die Büros, Verwaltungen oder Ladenflächen sauber machen, haben deutlich weniger zu tun. Für die Schulen hat die Stadt eine sinnvolle Lösung gefunden: Sie werden derzeit von Grund auf gereinigt, und Sonderreinigungsmaßnahmen werden vorgezogen.

Was sind jetzt die wichtigsten Mittel, damit die Handwerksbetriebe durch die Krise kommen können?

Das sind Kurzarbeit und Liquiditätszuschüsse, die sich nach der Größe des Betriebes richten. Einmal geht es darum, durch die Kurzarbeit die Fachkräfte im Unternehmen zu halten. Sie werden dringend gebraucht, wenn das gesellschaftliche Leben wieder anläuft. Aber das Handwerk wird leider nicht der erste Bereich sein, der vom Hochfahren der wirtschaftlichen Aktivität profitiert. Das Handwerk steht am Ende vieler Wertschöpfungsketten. Ebenso wichtig für die Unternehmen sind deshalb die Liquiditätshilfen. Seit dem heutigen Montag können Anträge im Rahmen der Hamburger Corona Soforthilfe (HCS) bei der Investitions- und Förderbank Hamburg (IFB) gestellt werden. Nun kommt es auf Schnelligkeit beim Bearbeiten und Genehmigen an, weil in den Betrieben die Kosten weiterlaufen, Umsätze ganz wegbrechen oder stark einbrechen. Nicht nur geschlossene Unternehmen können diese Hilfe beanspruchen. Ob alle Unternehmen vom Solo-Selbstständigen bis zum mittleren Unternehmen gleichsam Hilfsprogramme des Landes und des Bundes oder nur Teile davon in Anspruch nehmen können, ist uns zur Stunde auch noch unklar.

Reichen die Hilfen aus?

Das kommt auf den Zeitraum an. Wenn es nur um zwei Monate geht, vielleicht ja. Es geht ja bei den Liquiditätshilfen je nach Betriebsgröße im Programm Hamburger Corona Soforthilfe um Beträge zwischen 5000 und 25.000 Euro. Wenn die Geschäfte aber für einen längeren Zeitraum stillstehen, dann werden die Karten neu gemischt, und dann müssen wir über weitere Hilfen sprechen.

Was erwarten Sie von den Banken?

Es gibt zwar ein Bekenntnis der Hamburger Finanzwirtschaft, die Unternehmen unbürokratisch durch die Krise zu bringen. Das ist auch gut. Aber dazu müssen noch einige Regeln geändert werden. Bisher dürfen die Banken bei Krediten eine Tilgungsaussetzung nur für zwei Monate gestatten. Ein längerer Zeitraum erfordert eine Wertberichtigung des Kredits, was die Banken belastet. Die Has­pa will eine sechsmonatige Tilgungsaussetzung ermöglichen, das ist der richtige Weg. Gleichzeitig wollen die Banken, wie mir viele Betriebsinhaber berichten, eine Liquiditätsplanung für die nächsten drei Monate. Aber das kann im Moment keiner leisten, solange nicht klar ist, wie lange die Beschränkungen des Geschäftslebens dauern.

Wie wird die Gewinnung neuer Azubis beeinträchtigt?

Das ist für die Betriebe noch eine Herausforderung, die zu den wirtschaftlichen Sorgen hinzukommt. Geplante Veranstaltungen zur Nachwuchsgewinnung können nicht stattfinden. Der einzige Vermittlungskanal, der genutzt werden kann, ist unsere Lehrstellenbörse, und wir merken, dass die Zugriffe darauf nachlassen, obwohl es aufgrund der Situation eher umgekehrt sein müsste. Ich appelliere daher an die zukünftigen Schulabgänger, die Zeit jetzt zu nutzen, um Bewerbungen abzuschicken. Auch Praktika in den Betrieben sind weiterhin möglich. Im Moment arbeiten wir daran, Tools für Webinare und Vorstellungsgespräche per Videochat für die Unternehmen zu entwickeln. Im vergangenen Jahr konnten wir entgegen dem Bundestrend die Lehrstellenabschlüsse um 4,7 Prozent auf 2516 steigern. Ob wir das Ergebnis halten können, bleibt abzuwarten.

Wie steht es um die Abschlussprüfungen der Azubis in diesem Jahr?

Die Berufsschulen sind geschlossen und versuchen über Plattformen im Internet die Lerninhalte an die Azubis weiterzugeben. Wenn die Betriebe nicht schließen mussten, läuft die praktische Ausbildung normal weiter. Je nach Ausbildungsbeginn im August oder Februar und Ausbildungsdauer ergeben sich auch unterschiedliche Prüfungstermine. Manche liegen erst im Winter. An den Sommerprüfungen wollen wir festhalten, die ersten zum Beispiel für Tischler und Fahrradmonteure sind für Mai/Juni angesetzt. In der Handwerkskammer und in den Turnhallen der Berufsschulen ist genügend Platz für Sicherheitsabstände zwischen den Prüflingen. Größere Pro­bleme könnte es bei den praktischen Prüfungen geben, die in den Innungswerkstätten stattfinden.

Sind die Meisterkurse auch ausgesetzt?

Der Lehrbetrieb am Elbcampus ist unterbrochen. Über eine digitale Plattform versorgen wir die Teilnehmer mit Übungsaufgaben. In einigen Bereichen unterrichten wir in virtuellen Klassenzimmern. Außerdem geben unsere Dozenten Onlinesprechstunden.

Wie ist die Situation in der Meistermeile?

Je nachdem, ob die Betriebe von der Allgemeinverfügung des Senats betroffen sind, können sie weiterarbeiten oder leider auch nicht. In den meisten Firmen dort läuft der Betrieb weiter, und die städtische Sprinkenhof AG als Vermieter hat eine dreimonatige Mietstundung angeboten. Inzwischen sind 72 Prozent der Flächen vermietet. Es sind noch Gewerbeeinheiten in unterschiedlichen Größen verfügbar.