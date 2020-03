Hamburg. Das öffentliche Leben in Hamburg und dem Norden wird wegen der Corona-Pandemie immer weiter eingeschränkt. Großveranstaltungen wie Konzerte oder der Hamburger Frühlingsdom wurden bereits abgesagt, die großen Hamburger Bühnen haben den Betrieb eingestellt. Nun gibt es Überlegungen, die Schulen im Norden zu schließen. In Schleswig-Holstein trifft sich die Landesregierung am Freitag in einer Sondersitzung, um darüber zu beraten. Die Hochschule in Osnabrück hat hingegen beschlossen, alle Lehrveranstaltungen bis Mitte April abzusagen.

Lesen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen im Newsblog:

Corona: Schleswig-Holstein bereitet Schulschließungen vor

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schleswig-Holstein teilte um 8.35 Uhr am Freitag mit, dass es heute zwar noch keine Schulschließungen im Land gebe werde. Aber weiter heißt es: "Aktuell bereiten wir diese Maßnahme vor."

Heute sind noch KEINE landesweiten Schulschließungen in Schleswig-Holstein. Aktuell bereiten wir diese Maßnahme vor und werden sie aktuell hier und auf unserer Webseite informieren. https://t.co/jm8kL8PI6k #CoronaVirusDE #CoronaVirusUpdate — Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (@Bildung_SH) March 13, 2020

Zahl der Corona-Patienten im Norden steigt weiter

Der Coronavirus breitet sich weiter aus in Deutschland. Auch im Norden steigen die Zahlen.

Coronavirus im Norden: Das sind die aktuellen Infektionszahlen:

Schleswig-Holstein: 31 Fälle (27 Fälle, Donnerstag, 8 Uhr)

Hamburg: 88 Fälle (54 Fälle, Donnerstag, 8 Uhr)

Mecklenburg-Vorpommern: 23 Fälle (17 Fälle, Donnerstag, 8 Uhr)

Bremen: 38 Fälle (32 Fälle, Donnerstag, 8 Uhr)

Niedersachsen: 129 Fälle (78 Fälle, Donnerstag, 8 Uhr)

(Quelle: Robert Koch Institut, Stand Freitag, 13.3.2020, 8 Uhr )

Corona: Hamburger FDP-Frau fordert Schulschließungen

Anna von Treuenfels-Frowein (FDP) fordert, dass Schulen und Kitas in Hamburg vorübergehend schließen. Vorübergehende Schul- und Kitaschließungen seine unumgänglich, schreibt sie in einem Facebook-Post. "Sie sollten lieber heute als morgen angeordnet werden!"

Coronavirus: Hamburger Lieferdienst nimmt kein Bargeld mehr an

Als erster Lieferdienst in Hamburg nimmt Stadtsalat im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus künftig kein Bargeld mehr an. "Die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter ist oberste Priorität", teilte das Unternehmen mit. Kunden, die dort Essen bestellen, können bei der Aufgabe der Bestellung online per Paypal, Kreditkarte (Master, Visa, American Express) oder per SOFORT Überweisung zahlen.

Die Europäische Zentralbank geht nicht davon aus, dass die Ansteckungsgefahr durch Bargeld besonders groß ist. Coronaviren, die Atemwegserkrankungen verursachen können, werden in der Regel von Mensch zu Mensch über Sekrete des Atmungstrakts übertragen. Eine Ansteckung über Oberflächen wie beispielsweise Geldautomaten oder Bankschalter, die nicht zur direkten Umgebung eines Erkrankten gehören, ist zwar möglich, erscheint aber unwahrscheinlich. Eine gute Händehygiene sei ein wichtiger Teil der Vorbeugung.

Hamburger kehren aus dem Skiurlaub zurück

Steigt die Zahl der mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 Infizierten in Hamburg, sobald die Rückkehrer aus den alpinen Skigebieten kommen? In Ischgl gibt es zahlreiche Neuansteckungen im Zusammenhang mit Besuchen in Après-Ski-Lokalen. Derweil beenden Tirol und Salzburg die Wintersportsaison vorzeitig, um eine weitere Ausbreitung der Lungenkrankheit zu verhindern.

Hochschule in Osnabrück macht bis zum 19. April zu

Die Hochschule Osnabrück hat alle Lehrveranstaltungen von Montag, 16. März, bis zum 19. April abgesagt. "Damit möchte die Hochschule ihren Teil dazu beitragen, dass sich das Coronavirus nicht weiter, oder zumindest langsamer, ausbreitet", heißt es von der Uni. Hochschul-Präsident Prof. Andreas Bertram erklärt in einem Video die Entscheidung.

Schleswig-Holstein berät über Verlängerung der Osterferien

Auf einer Sondersitzung berät Schleswig-Holsteins Landesregierung am Freitagnachmittag das weitere Vorgehen gegen die wachsende Ausbreitung des neuartigen Coronavirus im Norden. Thema der Sitzung im Gästehaus der Landesregierung ist die Schließung von Schulen. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) will dem Kabinett vorschlagen, die Osterferien zu verlängern und bereits am Montag beginnen zu lassen. Die Ferien beginnen im Norden regulär am 30. März.

Am Donnerstag hatte die Kultusministerkonferenz (KMK) eine flächendeckende Schließung von Schulen in ganz Deutschland oder in einzelnen Regionen nicht ausgeschlossen. Das sagte die Vorsitzende, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), nach Beratungen der Kultusminister in Berlin.



Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

SARS-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

