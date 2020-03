Hamburg. In Zeiten der Coronapandemie wollen die Deutschen offenbar etwas für ihre Gesundheit tun. Die Nachfrage nach Zitrusfrüchten sei im März höher gewesen als zu dem Zeitpunkt üblich, heißt es bei der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI). Schließlich gelten Orangen, Clementinen und Mandarinen als Vitamin-C-Spender.

„Hier dürfte der Wunsch, aufgrund des Coronavirus das eigene Immunsystem zu stärken, für Impulse und damit durchaus auch für festere Preise gesorgt haben“, sagte AMI-Marktanalyst Thomas Els. Drohen nun also höhere Preise für Obst und Gemüse? Zumal Verbraucher in der Krise froh über jedes Produkt sind, das sie erhalten – egal, was es kostet?

Orangen kosten 16 Prozent mehr als vor einem Jahr

Das Bonner Institut AMI ermittelt mit Unterstützung der GfK-Marktforscher jede Woche die Preise von Lebensmitteln. In der zwölften Kalenderwoche seien im Schnitt 1,57 Euro pro Kilo Orangen bezahlt worden – 16 Prozent mehr als in der Vorjahreswoche. Äpfel der Sorte Jonagold oder Jonagored wurden mit 1,53 Euro 73 Prozent teurer. Im März kostete Frischobst insgesamt 13 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Mit Corona habe dies aber kaum zu tun, stattdessen treibe das Kernobst die Entwicklung, so Els. Äpfel und Birnen wurden teurer, weil die Erntemengen im vergangenen Herbst geringer waren als im Rekordjahr 2018. Bei Orangen, Mandarinen & Co. hängen derzeit im Hauptanbaugebiet Spanien weniger Früchte an den Bäumen. Das sorgt zusammen mit der gestiegenen Nachfrage für die Verteuerung.

Gemüse wird stärker nachgefragt

Einen Coronaeffekt gebe es allerdings beim Gemüse, das im März um sechs Prozent teurer wurde. Für Fruchtgemüse, Blumenkohl und Brokkoli wurden Aufschläge verlangt. In Kalenderwoche zwölf kostete zum Beispiel Kopfsalat mit 1,40 Euro pro Stück 28 Prozent mehr als vor einem Jahr, Avocados neun Prozent mehr, Chicoree acht. Neben einer gestiegenen Nachfrage der Verbraucher lag das auch an einer schwierigeren Versorgung aus wichtigen Ländern, sagt Els.

Ein Problem droht beispielsweise in Spanien. Das Land ist weltweit eine der wichtigsten Anbauregionen. „Es ist überall so, dass bei der Ernte Saisonarbeitskräfte eingesetzt werden, die normalerweise aus anderen Ländern kommen“, sagte AMI-Prokurist Hans-Christoph Behr. Weil das Land die Grenzen dichtgemacht hat, kommen neue Erntehelfer zum Beispiel aus Marokko nicht mehr hinein – ähnlich wie deutsche Spargel- und Erdbeerbauern um ihre osteuropäischen Arbeitskräfte fürchten.

Ernte wird schwieriger, aber Versorgung bleibt gesichert

Grundsätzlich sei die Versorgung mit frischem Obst und Gemüse in den nächsten Wochen gesichert, sagte Behr. Aber: Die Ernte werde schwieriger, zumal Spanien und Italien Hotspots der Coronapandemie sind. Entsprechend müssten die Bauern ihren vorhandenen Helfern eine Art Risikoprämie zahlen. Es könnte zu einem Engpass an Lastwagenfahrern kommen, falls diese erkranken. Die Transportfahrten aus Südeuropa dauerten durch die Grenzkontrollen länger. All das treibe die Kosten hoch.

Behrs Prognose: „Die Preise werden tendenziell leicht steigen, sie werden aber erschwinglich bleiben. Schließlich ist Deutschland das Land der Discounter und günstigen Lebensmittel.“ Das wird bei der typisch deutschen Ware sichtbar: Obwohl Kartoffeln beim „Hamstern“ beliebt sind und es einen „kräftigen Nachfrageschub“ gab, wurden sie im März günstiger. Der Grund: Es gab aufgrund einer 2019 viel besseren Ernte deutlich mehr Kartoffeln als im Vorjahr.

Aldi, Edeka und Rewe machen weiterhin Sonderangebote

Auf Angebote in der Coronakrise müssen die Verbraucher bei vielen Ketten übrigens nicht verzichten. Das ergab eine Abendblatt-Umfrage. Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach Handelsketten Rabattaktionen temporär aussetzen könnten. So kündigte die Baumarktkette Globus an, dass derzeit alle Angebotspreise nur im Onlineshop gelten und nicht mehr in den stationären Geschäften. Man möchte Menschenansammlungen und Warteschlangen vermeiden, hieß es. Daher sollten Kunden nur zur Grundversorgung in die Filialen kommen.

Aldi will hingegen „nach Möglichkeit an unseren geplanten Aktionen und Werbeterminen“ festhalten, teilte ein Sprecher mit. Edeka werde „auf nationaler Ebene auch weiterhin Sonderangebote und wöchentliche Preisaktionen“ machen. Allerdings könnten die 3700 selbstständigen Kaufleuten auch eigene Entscheidungen treffen, sodass es auf regionaler oder lokaler Ebene zu individuellen Lösungen kommen könne. Rewe und die Discounter-Tochter Penny werden weiter mit Rabatten locken, „allerdings in verringertem Umfang und der Situation angemessen“.

Rossmann verzichtet für zwei Wochen auf Werbung

Die Drogeriekette Rossmann geht einen anderen Weg. Um die Infektionsgefahr zu bannen und die Kundenfrequenz überschaubar zu halten, wolle man in den nächsten zwei Wochen auf Printwerbung verzichten, hieß es. Wer bei Produkten des täglichen Bedarfs sparen wolle, dem wurde die Rossmann-App empfohlen.