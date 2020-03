Hamburg. Nun sind sie versendet - die Einladungen zur ersten Sitzung des neu gewählten Plenums der Hamburger Handelskammer. Am 3. April um 15.00 Uhr sollen die Mitglieder des ehrenamtlichen Parlaments der wichtigsten Hamburger Wirtschaftsvertretung zusammenkommen.

Wichtigster Tagesordnungspunkt: Die Wahl des neuen Präses und seiner sechs Stellvertreter. Einziger Kandidat für die Position des Präses ist Norbert Aust, der Mitgründer der Schmidt-Theater. Das geht aus der Einladung hervor, wie das Abendblatt erfuhr.

Was wird aus der "Doppelspitze" von Aust und Nissen-Schmidt?

Aust hatte mit seinem Bündnis „Starke Wirtschaft Hamburg“ die Plenumswahl klar gewonnen. Für die Vizepräsides-Posten kandidieren neben der Aust-Vertrauten Astrid Nissen-Schmidt zehn weitere Kandidaten, auch aus den Reihen der früheren Rebellen.

Sollte Aust gewählt werden, dürfte Nissen-Schmidt als Vizepräses eine besondere Rolle unter den Stellvertretern einnehmen, denn beide hatten nach der Wahl Ende Februar in einem Abendblatt-Interview zum wiederholten Male betont, dass sie sich als Doppelspitze verstehen.

„Wir wollen vor allem die Aufgaben teilen. Jeder macht das, was er am besten kann“, hatte Nissen-Schmidt damals gesagt. Da es nach der Wahlordnung aber nur einen Präses geben kann, könnte Nissen-Schmidt mit besonderen Befugnissen ausgestattet werden.

Eine Wahl in Zeiten von Corona – wie wird sie ablaufen?

Bleibt die Frage, wie die Sitzung und die Wahl in Zeiten von Corona ablaufen soll? So könnten einzelne Plenarier via Internet zugeschaltet werden, wenn im Albert-Schäfer-Saal – mit strengen Hygiene- und Abstandsregeln – gewählt wird.

Und auch die Möglichkeit der Briefwahl ist offensichtlich im Gespräch. Allerdings kollidiert diese Form der Abstimmung mit den geltenden Statuten