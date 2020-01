Berlin. Auch der dritte Anlauf für eine Schlichtung des Tarifkonflikts zwischen der Lufthansa und ihren Flugbegleitern war am Donnerstag gescheitert – jetzt droht die Gewerkschaft Ufo mit einer weiteren Streikwelle. Diese könnte deutlich schärfer ausfallen als die beiden vorangegangenen. Details zum nächsten Streik will das Kabinenpersonal am kommenden Mittwoch um 14 Uhr erläutern. Das kündigte Ufo-Sprecher am Wochenende an.

Nach dem jüngsten Schlichtungsversuch in dieser Woche erwog die Gewerkschaft bereits einen unbefristeten Streik. Im November und Dezember hatte die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) ihre Mitglieder bereits zu zwei Warnstreiks aufgerufen.

Rund 2000 Flüge der Airlines des Lufthansa-Konzerns fielen aus. Zunächst wurde die Kernmarke Lufthansa bestreikt, über den Jahreswechsel dann die Tochtergesellschaft Germanwings.

In dem Tarifkonflikt geht es neben den Arbeitsbedingungen, der Altersversorgung und Löhnen der rund 22.000-köpfigen Kabinenpersonals auch um Grundsätzliches: Der Airline-Konzern hatte die Tariffähigkeit der Gewerkschaft infrage gestellt sowie frühere und aktuelle Vorstandsmitglieder verklagt. Der frühere Gewerkschaftschef Nicoley Baublies wurde von der Lufthansa entlassen.

Ufo: In der Gewerkschaft tobt ein Machtkampf

Die Friedenspflicht, in der Streiks verboten sind, laufe spätestens zum 2. Februar aus, teilte die Gewerkschaft mit. Auch darüber hatte es Streit gegeben. In Deutschland gibt es neben der Lufthansa-Kernmarke die Gesellschaften Lufthansa City Line, Germanwings, Eurowings und Sunexpress.

Um den festgefahrenen Streit zu schlichten, wurden der frühere Ministerpräsident Brandenburgs, Matthias Platzeck (SPD) und der frühere Chef der Arbeitsagentur, Frank-Jürgen Weise, engagiert. Selbst ihr Einsatz an den Weihnachtsfeiertagen war bislang ohne Ergebnis.

Die Lufthansa reagierte enttäuscht. Die tariflichen Themen seien schnell lösbar, sagte der neue Arbeitsdirektor Michael Niggemann an. Im Herbst hatte seine Vorgängerin Bettina Volkens bereits eine umfassende Schlichtungsvereinbarung erzielt. Der Konzern hatte diese jedoch wenig später kassiert – und sich von Volkens getrennt.

Auch innerhalb der Gewerkschaft tobte ein Machtkampf, der die Gewerkschaft bis an den Rand ihrer Existenz brachte – daher war vor dem ersten Streik auch unklar, wie viele Mitglieder sich überhaupt am Ausstand beteiligen werden.

Ärger hat die Lufthansa auch mit ihrer Catering-Sparte LSG. Diese soll an einen Wettbewerber verkauft werden. Deshalb gab es zuletzt immer wieder Probleme bei der Verpflegung an Bord.