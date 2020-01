Hamburg. Gut 3000 Mitarbeiter, die jedes Jahr unter anderem mehr als 25.000 Gabelstapler bauen – Still ist einer der großen Arbeitgeber in Hamburg und der größte im Industriegebiet Billbrook. Die Berzeliusstraße war einst die Keimzelle des Unternehmens, das 2020 sein 100-jähriges Bestehen feiert. Heute ist es der Stammsitz des Maschinenbauers mit weltweit mehr als 10.000 Mitarbeitern.

Vor wenigen Jahren hat Still mit der 20-Millionen-Euro-Investition in ein neues Logistikzentrum ein klares Bekenntnis zum Standort Hamburg abgelegt. Und der für Vertrieb, Marketing und Service zuständige Geschäftsführer Thomas Fischer sagt: „Wir wollen hier weiter investieren und weiter wachsen.“ Allerdings hat Billbrook einen entscheidenden Nachteil: Es liegt doch etwas ab vom Schuss.

HVV-Proficard für die Mitarbeiter

„Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr könnte besser sein. Wir bieten unseren Mitarbeitern die HVV-Proficard an, aber sie können ihren Arbeitsplatz mit Bahn und Bus schlecht erreichen“, schilderte Fischer dem für Verkehrsfragen zuständigen Wirtschaftsstaatsrat Andreas Rieckhof, als der am Donnerstag zum Werksbesuch kam. Die prekäre Lage ist unübersehbar im Quartier. An den weitläufigen Straßen stehen Autos dicht an dicht. „Wir mussten Grundstücke für Mitarbeiter-Parkplätze dazumieten, die Autos stehen teils auf Flächen, die wir besser für das Unternehmen nutzen könnten“, so Fischer.

„Wichtig ist, das Nahverkehrsangebot bedarfsgerecht auszubauen“, sagte Rieckhof. Allein das Liniennetz in das Industriegebiet zu erweitern und Busse im engen Zeittakt fahren zu lassen, wäre kaum hilfreich. Die Busse wären wohl nur rund um die Schichtwechsel in den Betrieben ausgelastet, ansonsten aber weitgehend leer.

Der Staatsrat verwies darauf, dass seit November die Ioki-Sammeltaxis auch in Billbrook rund um die Uhr im Einsatz sind. Passagiere können an Bahn-Stationen in der Umgebung zusteigen. Bei Still soll nun mehr Werbung für Ioki gemacht werden. Und auch Rieckhof hatte eine Bitte: Das Unternehmen möge künftig beim Hamburger Netzwerk Digital Hub Logistics mitmachen, das Industrie und Start-ups verknüpft.

Zuvor hatte sich der Staatsrat das jüngste Staplermodell von Still angeschaut, das seit Montag in Billbrook gebaut wird. Der Elektrostapler stehe einem vergleichbaren Modell mit Dieselantrieb nun in nichts mehr nach, so Fischer. Still stoße mit ihm in ein neues Marktsegment vor. Erfüllen sich die Hoffnungen, die das Unternehmen an den Stapler knüpft, wird es früher oder später über eine Kapazitätserweiterung nachdenken müssen.