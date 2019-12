Hamburg. Bei Edeka bekommen Avocados eine unsichtbare zweite Haut, um sie länger haltbar zu machen. Deutschlands größter Lebensmittelhändler startet damit eine exklusive Kooperation mit der US-Biotechnologie-Firma Apeel Sciences. Die Schutzhülle, die aus pflanzlichen Materialien gewonnen wird, soll den Wasserverlust und das Eindringen von Sauerstoff verhindern, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens mit Sitz in Hamburg.

Damit wolle Edeka sein Engagement gegen Lebensmittelverschwendung ausbauen. Von dem heutigen Montag an sind die Avocados mit dem sogenannten Frischesafe in ausgewählten Edeka-Märkten in Teilen von Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen sowie in Netto-Filialen unter anderem in Niedersachsen erhältlich. Erkennbar sind sie an einem speziellen Etikett. Im nächsten Jahr soll der Test im ganzen Bundesgebiet ausgerollt werden.

In Deutschland landen nach offiziellen Zahlen jährlich 12,7 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Der Großteil der Abfälle entsteht mit 55 Prozent (sieben Millionen Tonnen) in privaten Haushalten. Statistisch wirft jeder Deutsche im Schnitt etwa 85 Kilogramm Lebensmittel weg. Die US-Firma Apeel, die 2012 mit Unterstützung der Bill & Melinda Gates-Stiftung gegründet wurde, hat eine Technologie entwickelt, um den Verlust von Lebensmitteln zu reduzieren. Dabei werden Obst und Gemüse mit einer Hülle überzogen, die aus natürlichen Materialien aus Schalen, Samen und im Fruchtfleisch gewonnen wird.

Die dünne zweite Haut ist geruchs- und geschmacksneutral. Als Schutzschicht schafft sie ein optimales Mikroklima, das Obst und Gemüse weiter atmen und reifen lässt – aber langsamer. Von der Technologie sollen auch die Erzeuger profitieren, weil näher am optimalen Reifezeitpunkt geerntet werden kann. Bisherige Methoden der Haltbarkeitsmachung, wie der Überzug mit Plastikfolie oder Wachs sowie Kühlung, könnten damit unnötig gemacht werden, heißt es. Das Verfahren ist nach den USA inzwischen auch in der Europäischen Union zugelassen. Nach Angaben von Edeka wurden für 30 verschiedene Obst- und Gemüsesorten Apeel-Rezepturen entwickelt.

„Apeel ist eine natürliche Antwort auf die Frage, wie frisches Obst und Gemüse länger haltbar bleibt und obendrein Plastikverpackungen eingespart werden können. Frische und Qualität sind eines der zentralen Qualitätsversprechen bei Edeka und die systematische Reduktion von Lebensmittelverschwendung und Produktverpackungen eines unserer zentralen Ziele“, so Edeka-Vorstandsvorsitzender Markus Mosa. „Uns verbinden die gleichen Werte. Allen voran der verantwortungsvolle Umgang mit sowie die nachhaltige Produktion von Lebensmitteln, insbesondere bei Obst und Gemüse“, begründet James Rogers, Vorstandsvorsitzender von Apeel Sciences, die Entscheidung für Edeka als Partner in Deutschland.