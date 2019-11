Hamburg. Als die Hamburger Werbeagentur Scholz & Friends 2017 von der Hamburger HafenCity nach Ottensen umzog, war der Empfang im Viertel nicht gerade herzlich. Über Jahre hatte sich der Streit um den Neubau auf einem Parkplatz direkt neben den Zeise-Hallen hingezogen. Statt guten Wünschen projizierte die Initiative „Pro Wohnen Ottensen“ Anschuldigungen wie „Scholz & Friends gentrifiziert Ottensen“ und „Raubtierkapitalismus“ an die Fassade des Zeisehofs.

„Das hat uns ins Mark getroffen“, sagt Scholz & Friends-Geschäftsführer Roland Bös. Im Abendblatt spricht der Werber, der vor knapp 20 Jahren bei der Agentur eingestiegen war und inzwischen Partner der Gruppe mit 13 Standorten in europäischen Großstädten ist, zum ersten Mal über die Entwicklung der Kreativschmiede am neuen Ort.

Ottensen: Kreative Nachbarschaft

Der 47-Jährige kommt selbst zum Empfang in das lichtdurchflutete Atrium des Gebäudekomplexes. 700 Werber der internationalen Agenturgruppe WPP arbeiten hier, etwa die Hälfte gehört zur Tochterfirma Scholz & Friends. „Inzwischen“, sagt Bös, „empfinden wir die Atmosphäre nach vielen persönlichen Gesprächen als friedlicher.“

Der „teils nachvollziehbare aber auch ideologisch geführte Protest“ hätte sich durch eine „ideenreiche Nachbarschaft“, wie er es nennt, entkrampft. Dazu gehören öffentliche Veranstaltungen, erst kürzlich habe man beispielsweise einer Ballettschule das Atrium als Aufführungsraum zur Verfügung gestellt. Zudem wurden Vereine und Institutionen mit kommunikativen Leistungen unterstützt.

Das Konzept einer öffentlichen Kantine ist zwar gescheitert, aber in den nächstem Monaten soll nach langem Leerstand eine neue Nutzung für den Gastrobereich im Erdgeschoss bekannt gegeben werden.

Neuer Auftritt für Galeria Karstadt Kaufhof

Roland Bös sitzt in seinem Büro über den Dächern von Ottensen. An guten Tagen kann er aus den großen Panoramascheiben sehen, wie sich die Kräne im Hafen drehen. In der Mitte steht symbolträchtig ein runder Tisch, auf der Fensterbank stapeln sich Papierberge. Für die Agentur, die Jürgen Scholz gemeinsam mit zwei „Freunden“ vor fast 40 Jahren am Gänsemarkt gegründet hatte, laufen die Geschäfte gut. „2018 war wirtschaftlich das erfolgreichste Jahr von Scholz & Friends, seit die Agentur zum WPP-Netzwerk gehört“, sagt Bös. Zahlen gibt das Unternehmen nicht preis.

Aber, das lässt sich heraushören, auch in diesem Jahr läuft es trotz des Verlustes des wichtigen Opel-Etats positiv. Wichtige Kunden sind Galeria Karstadt Kaufhof, für die die Agentur den neuen gemeinsamen Auftritt („Wir sind zusammen deins“) konzipierte, Vodafone, VHV Versicherungen oder Stammkunde Tchibo.

Der Umzug an den neuen Standort, an dem jetzt die Hamburger Scholz & Friends-Agenturen und Schwesterfirmen von WPP unter einem Dach sind, habe die kreative Entwicklung befördert. „Die Konzepte haben einen anderen Reifegrad“, sagt Bös und führt das auf die engere Vernetzung und direktere Kommunikation mit den Partnerunternehmen beispielsweise bei Marktforschung, Public Relations oder Media zurück.

Agentur steigt im Kreativranking auf

In dem für die Branche wichtigen Kreativranking der Fachzeitschrift Horizont arbeitete sich Scholz & Friends auf den dritten Platz hoch und überholte dabei einen anderen großen Player mit Hamburger Wurzeln, Accenture Interactive mit der Kreativschmiede Kolle Rebbe an Bord. Ein Grund für den Aufstieg: Bei der Verleihung der wichtigen Cannes Lions, quasi dem Oscar der Werbebranche, holte Scholz & Friends gleich neun Löwen und war der erfolgreichste deutsche Cannes-Teilnehmer.

Unter anderem sahnten die Kreativen aus Ottensen erstmals einen Grand Prix in Public Relations für eine Agentur aus Deutschland ab. Bei den Clio Awards bekam das Unternehmen fünf Goldmedaillen.

Kampfschrift für geringere Tampon-Steuer

Ausgezeichnet wurde das Tampon Book, eine kreativen Kampfschrift für das Ende der Steuerdiskriminierung bei weiblichen Hygieneprodukten, die Scholz & Friends gemeinsam mit dem Online-Händler The Female Company ohne Honorar realisiert hatte. Die Werber mischten sich damit ganz bewusst in eine politische Debatte ein – und sorgten für ordentlich Aufsehen. „Warum ist die Periode Luxus und Kavier nicht?“, heißt es provokativ in Anspielung auf reduzierte Mehrwertsteuersätze in dem kleinen Band, in dessen Rückteil – ganz subversiv – 15 Mini-Tampons Platz haben.

Die erste Ausgabe war am einem Tag ausverkauft, die zweite innerhalb einer Woche. Die Trailer wurden in sozialen Netzen mehr als 10,5 Millionen Mal gesehen. Tampon Book sorgte für globale Berichterstattung und unterstützte die Petition „Die Periode ist kein Luxus“ mit knapp 200.000 Unterschriften.

Inzwischen hat auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit einer Gesetzesinitiative reagiert. Er kündigte die Reduzierung der Mehrwertsteuer für Tampons & Co. an, die dann Anfang November im Bundestag beschlossen wurde. „Es ist für mich faszinierend, wenn Werbung sogar gesellschaftliche Debatten mitprägen kann“, sagt Roland Bös und spricht von einem „magischen Moment“.

Für ihn ist das Tampon-Buch auch ein Beweis, dass „Kreativität der wichtigste Treiber für die Effizienz vom Kampagnen ist“ und ein Gegenbeweis für die „vermeintliche Oberflächlichkeit“ der Branche. Zugleich ist das Tampon Book natürlich auch beste Werbung in eigener Sache. Und kein Einzelfall. Es gibt zunehmend Werbeagenturen, die das Feld gesellschaftlich relevanter Themen beackern und damit Punkte sammeln, wie etwa eine gemeinsame Brustkrebs-Kampagne der Organisation Pink Ribbon mit der Agentur BBDO .

Ottensen als Blaupause für Madrid, Paris und London

„Wir definieren uns über die Ideenführerschaft, die wir in unseren Konzepten glaubhaft vertreten“, sagt Scholz & Friends-Mann Bös selbstbewusst. Das meint er auch ganz wörtlich. Der gelernte Werbekaufmann und Diplom-Kommunikationswirt hat sich – ziemlich ungewöhnlich in seiner Position – für ein postgraduales Masterstudium „Mobiles Marketing“ an der Uni Leipzig eingeschrieben.

„Das ist ein Feld, das für uns im digitalen Zeitalter relevant ist“, sagt der gebürtige Düsseldorfer und Wahl-Hamburger. Er habe nicht nur über lebenslanges Lernen reden, so der Vater von zwei kleinen Kindern, sondern das auch umsetzen wollen. Zwei Jahre lang saß er einmal im Monat wieder im Hörsaal, bestand Klausuren und schrieb Hausarbeiten. „Das war knüppelhart.“

Es habe ihn aber auch näher an die in der Branche derzeit heiß diskutierte junge Zielgruppe der Digital Natives gebracht. Und manchmal auch bei Gastdozenten für Verwirrung gesorgt, wenn plötzlich unter den Studenten jemand saß, den sie sonst als Gegner bei Pitches um Werbeetats erleben. Jetzt muss er noch seine Masterarbeit abliefern.

Für Roland Bös ist das kein Gegensatz. „Das Wachstum als reine Kreativagentur ist endlich“, sagt er. Damit Kasse, Kultur und Kreativität sich weiter positiv entwickeln, werde es auch in Zukunft darum gehen, unternehmerische Initiativen zu starten, das Angebot durch neue Kompetenzmarken zu erweitern und die Vernetzung mit der WPP-Welt voranzutreiben.

Der Zeisehof in Ottensen habe sich als Standort bewährt und sei eine Blaupause für die Gruppe. 2019 seien ähnliche Projekte in Madrid und Mailand eröffnet worden, in den nächsten Jahren folgen London und Paris.