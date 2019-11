Hamburg. Ein kleines, aber komplett saniertes Einfamilienhaus in der Märchensiedlung in Billstedt für nur 325.000 Euro. Oder ein großes Einfamilienhaus mit 165 Quadratmeter Wohnfläche in Jenfeld für 350.000 Euro. Solche Preise für Wohnimmobilien gibt es noch in Hamburg und es liegt nicht am Zustand der Häuser, dass sie deutlich unter den Durchschnittswerten in den jeweiligen Stadtteilen liegen.

Der Grund dafür: Die Häuser stehen auf Erbbaurechts-Grundstücken. Was sind die Vor- und Nachteile des Erbbaurechts? Wie hoch ist der Erbbauzins? Welche Kostenvorteile ergeben sich? Das Abendblatt sprach mit Experten und beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie funktioniert ein Erbbaurecht?

Ein Bauherr pachtet für einen Zeitraum von meist mehreren Jahrzehnten ein Grundstück, um darauf sein Haus zu bauen. Dafür zahlt er dem Eigentümer – dem Erbbaurechtgeber – eine Pachtgebühr, den sogenannten Erbbauzins. Das Grundstück bleibt während der gesamten Pachtzeit Eigentum des Erbbaurechtgebers, das Haus dagegen ist Eigentum des Erbbaurechtnehmers oder des Käufers, der später die Immobilie erwirbt. Die Laufzeit der Verträge variiert meist zwischen 50 und 99 Jahren. Umgangssprachlich wird auch von Erbpacht gesprochen.

Wie hoch ist der Erbbauzins?

„Die Höhe des Zinses ist gesetzlich nicht geregelt und frei verhandelbar“, sagt Matthias Nagel, Geschäftsführer des Deutschen Erbbaurechtsverbands. Eine Studie des Verbandes ergab, dass der durchschnittliche Erbbauzins für Wohnimmobilien bei jährlich 3,1 Prozent des Bodenwertes liegt. Hamburg plant, den Erbbauzins für Wohnimmobilien von zwei auf 1,7 Prozent zu senken. Die Bürgerschaft muss noch zustimmen.

Die Freie und Hansestadt Hamburg verfügt gegenwärtig über 4400 Erbbaurechte. „In Hamburg hat das Erbbaurecht eine lange Tradition. Und gerade in Zeiten eines angespannten Immobilienmarktes kommt diesem Instrument auch wieder eine stärkere Bedeutung zu“, sagt Finanzsenator Andreas Dressel (SPD).

Welche Belastung ergibt sich für den Immobilienkäufer?

Es kann vorteilhaft sein, in einen bestehenden Erbbaurechtsvertrag einzusteigen, wenn die jährliche Pacht die gestiegenen Grundstückspreise noch nicht abbildet. Bei den aktuellen Grundstückspreisen sieht die Rechnung schon anders aus. Bei einem Grundstückspreis von 700 Euro je Quadratmeter in Hamburg und einer Grundstücksgröße von 500 Quadratmetern ergibt sich bei einem geplanten Erbbauzins von 1,7 Prozent der Stadt Hamburg eine monatliche Rate von knapp 500 Euro.

Der Grundstückswert von 350.000 Euro wäre bei unveränderten Raten nach knapp 60 Jahren abbezahlt. Die Zahlungen fallen so lange an, wie der Vertrag läuft - bis zu 99 Jahre. Bei einem Zins von drei Prozent steigt die monatliche Belastung für den Erbbauzins auf 875 Euro. Experte Nagel verweist auf den Liquiditätsvorteil, weil nicht der Kaufpreis für das Grundstück aufgebracht werden muss.

Der Kauf des Grundstücks über einen Kredit wäre in der Tat teurer, weil der Kreditnehmer auch tilgen muss, mindestens mit zwei Prozent. Die monatliche Belastung würde bei einer 15-jährigen Zinsbindung bei rund 1100 Euro liegen. Ohne Eigenkapital verlangen die Banken einen Effektivzins von 1,84 Prozent.

Steigt der Erbbauzins während der Laufzeit?

Die Erbbauzinsen für Wohnimmobilien können regelmäßig angepasst werden. „Dabei werden üblicherweise Anpassungszyklen von fünf bis zehn Jahren vertraglich vereinbart“, sagt Nagel. Bei Wohnimmobilien darf eine Anpassung frühestens alle drei Jahre vorgenommen werden. Auch die Art der Anpassung muss im Vertrag vereinbart werden. In Deutschland ist eine Anpassung in Anlehnung an die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes üblich.

Drohen bei der Verlängerung der Erbpacht hohe Kostenbelastungen?

Wenn die Grundstückspreise gestiegen sind, will auch der Erbbaurechtgeber bei einer Verlängerung davon profitieren. Anfang des Jahres herrschte große Aufregung unter Immobilienbesitzern in Wandsbek. Statt 600 Euro im Jahr sollten die Hauseigentümer 600 Euro im Monat an Erbbauzins an die Stadt bezahlen. Die neuen geplanten Reglungen für das Erbbaurecht in Hamburg sehen sozialverträgliche Lösungen bei einer Verlängerung der Erbpacht vor.

Das gilt vor allem für Alterbbauberechtigte, die Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben. Wer nicht darunter fällt, soll durch eine zehnjährige Übergangsregelung bei Preissprüngen des Erbbauzinses entlastet werden. Für das erste Jahr der Laufzeitverlängerung werden 50 Prozent des Erbbauzinses erlassen. Dieser Rabatt wird jährlich in Fünf-Prozent-Schritten abgebaut, so dass nach zehn Jahren der zum Zeitpunkt der Verlängerung gültige, am Bodenwert orientierte Erbbauzins gezahlt werden muss, teilt die Finanzbehörde mit.

Alle drei Jahre wird der Erbbauzins an die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes angepasst, damit der Wert der Erbbauzinsraten real unverändert bleibt. „Mit diesen Ergänzungen für das Erbbaurecht haben wir ein gutes und soziales Paket geschnürt, um individuelle Härten besser abzufedern“, sagt Dressel.

Wird auch Grunderwerbsteuer fällig?

Auch das Erbbaurecht unterliegt der Grunderwerbsteuer. Bemessungsgrundlage ist der Kapitalwert des Erbbaurechts, der nach einem komplizierten Verfahren ermittelt wird und von der Restlaufzeit des Erbbaurechts abhängt. In Hamburg beträgt die Grunderwerbsteuer 4,5 Prozent. Auch bei einer Verlängerung des Erbbaurechts muss erneut Grunderwerbsteuer gezahlt werden. Wenn ein bestehendes Erbbaurecht samt Gebäude weiterverkauft wird, ist die Summe aus dem Gebäudekaufpreis und dem Kapitalwert des Erbbaurechts die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer.

Wie läuft die Finanzierung von Erbpacht-Grundstücken?

Die Konditionen müssen nicht schlechter sein als bei Immobilienkäufen mit Grundstück, doch die Banken stellen dafür eine Reihe von Bedingungen. „Viele verlangen, dass das Erbbaurecht noch 50 oder 60 Jahre läuft“, sagt Max Herbst von der FMH-Finanzberatung. Die Forderung des Erbbauzinses ist im Grundbuch abgesichert. Die Banken wollen aber mit ihrem Kredit nicht hinter der Forderung des Erbbaurechtgebers zurückstehen. „Der Bank muss bei der Absicherung der Vorrang gegeben werden oder beide Forderungen müssen gleichrangig behandelt werden“, sagt Herbst.

Wie groß sind die Preisvorteile bei Immobilien mit Erbpacht?

Das lässt sich nicht generell sagen, aber Angebote in den Immobilienportalen zeigen, dass Objekte mit Erbbaurecht günstiger sind als Immobilien im Volleigentum. Angebote im Internet zeigen Preisvorteile von 20 bis 40 Prozent im Vergleich zu den Durchschnittspreisen in den jeweiligen Stadtteilen. „Ohne Kenntnis der Restlaufzeit des Erbbaurechts sagen solche Zahlen wenig“, sagt Alexander Krolzik von der Verbraucherzentrale Hamburg.

„Wenn das Erbbaurecht nicht noch mindestens 50 bis 60 Jahre läuft, würde ich mich gar nicht näher mit der Prüfung des Angebots beschäftigen.“ Sofern es möglich ist, das Grundstück zu erwerben, sei das meist die bessere Wahl.

Welche Verfügungsgewalt habe ich über das Haus?

„Generell können das Haus und das Erbbaurecht verkauft und vererbt werden“, sagt Nagel. Auch Umbauten seien ebenso möglich wie beim Volleigentum. „Allerdings sehen manche Verträge Zustimmungsvorbehalte vor – zum Beispiel für den Verkauf, bestimmte Nutzungsarten oder Umbauten.“

Was ist, wenn die Erbpacht ausläuft?

„In den meisten Fällen haben sowohl der Erbbaurechtnehmer als auch der Erbbaurechtgeber ein Interesse daran, ablaufende Erbbaurechte zu verlängern“, sagt Nagel. Doch wenn es nicht so kommt, ist die Lage schwieriger. Der Erbbaurechtsgeber ist dann zu einer Entschädigung für das Bauwerk verpflichtet, heißt es im Erbbaurechtsgesetz. „Heute ist es üblich, eine Entschädigung von zwei Dritteln des Verkehrswertes der Immobilie zum Zeitpunkt des Vertragsendes schon im jeweiligen Erbbaurechtsvertrag zu vereinbaren“, sagt Nagel.

Doch der Grundstücksbesitzer kann zur Abwendung der Entschädigung das Erbbaurecht für die voraussichtliche Standdauer des Bauwerks verlängern. Lehnt der Erbbauberechtigte die Verlängerung ab, so erlischt laut Gesetz auch der Anspruch auf Entschädigung. In Hamburg ist eine Gebäudeentschädigung von 100 Prozent vorgesehen (bisher 66 Prozent), um ein Hemmnis für werterhaltende Investitionen zu beseitigen.