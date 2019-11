Hamburg. So mancher Aktionär der Quickborner Direktbank Comdirect wird sich erstaunt die Augen gerieben haben, sofern er die Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat zum Übernahmeangebot der Commerzbank aufmerksam gelesen hat. Denn für Manager eines Unternehmens, das zu gut 82 Prozent dem Frankfurter Konzern gehört, bewerten Comdirect-Chef Arno Walter und seine Vorstandskollegen die Offerte der Muttergesellschaft auffällig kritisch.

Commerzbank: Keine Zusagen für Erhalt der Comdirect-Standorte

Zwar halten sie die von der Commerzbank gebotenen 11,44 Euro je Comdirect-Anteilsschein für „finanziell angemessen“. Doch sie empfehlen ausdrücklich nur einem Teil der Aktienbesitzer die Annahme des Angebots – nämlich den „kurzfristig orientierten“ Aktionären. Für all jene aber, die sich „an der langfristigen Entwicklung der Comdirect ausrichten“, sehen deren Vorstand und Aufsichtsrat von einer Empfehlung ab.

„Eine solche Unterscheidung ist schon bemerkenswert“, sagte ein Hamburger Bankenexperte, der nicht genannt werden möchte, dem Abendblatt. Ebenso bemerkenswert sind einige Passagen aus der 75 Seiten langen „Begründeten Stellungnahme“ zu der Offerte der Commerzbank (der „Bieterin“), so etwa diese: „Vorstand und Aufsichtsrat bedauern, dass die Bieterin derzeit keine Zusagen für den Erhalt bestimmter Standorte oder Strukturen der Comdirect gibt.“

Bekannt ist, dass die Commerzbank ihre norddeutsche Tochter in den Konzern integrieren will. Hierzu heißt es in der Stellungnahme: „Da die Angebotsunterlage derzeit keine näheren Aussagen zur Integration enthält, gleichzeitig aber Einsparungen mit einem Volumen von 150 Millionen Euro angekündigt werden, entsteht Raum für Spekulationen über mögliche Standortmaßnahmen, was zu einer Verunsicherung der Mitarbeiter der Comdirect, insbesondere am Hauptsitz in Quickborn, beiträgt.“ Dort arbeiten rund 1100 Menschen für die Online-Bank.

Commerzbank will 150 Millionen Euro bei Comdirect einsparen

Diese Verunsicherung könne dazu beitragen, dass „leistungsstarke Know-How-Träger“ kündigen, was einen „erheblichen Verlust für die Comdirect darstellen würde.“ Die Verunsicherung ergibt sich offenbar allein schon aus der Höhe der von der Commerzbank veranschlagten Einsparungen durch die Eingliederung der Tochter: Die 150 Millionen Euro machen immerhin mehr als die Hälfte der gesamten jährlichen Verwaltungskosten der Comdirect von zuletzt knapp 280 Millionen Euro aus. Zwar sollen zu den 150 Millionen Euro laut der Angebotsunterlagen „auch Effekte beitragen, die bei der Commerzbank erzielt werden sollen“.

Welchen Anteil dies ausmacht, bleibt aber offen. Auch eine Betrachtung möglicher negativer Auswirkungen des Zusammenschlusses, etwa Kundenverluste und der Verlust günstiger Kostenstrukturen bei der Comdirect, sei in der Angebotsunterlage nicht vorgenommen worden, heißt es in der Stellungnahme. In dem Papier wird klar darauf hingewiesen, dass zwei der sechs Mitglieder des Comdirect-Aufsichtsrates – die beiden Commerzbank-Vertreter Michael Mandel und Sabine Schmittroth – an der Stellungnahme nicht mitgewirkt haben.

Selbst wenn die Commerzbank mit ihrem Kaufangebot bis zum 6. Dezember nicht auf mindestens 90 Prozent der Comdirect-Anteile kommen sollte, ist die Integration nicht abgewendet. Dann wird auf einer Hauptversammlung der Comdirect über die Eingliederung abgestimmt – mit vorhersehbarem Ergebnis. In jedem Fall verlieren die Comdirect-Vorstände Arno Walter, Frauke Hegemann und Dietmar von Blücher mit der Integration nicht ihren Job: Ihnen wurde von der Commerzbank ein Rückkehrrecht zum Konzern zugesagt.