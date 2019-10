Hamburg. Auch von der achten Generation seines Bestsellers, dem Golf, will der Volkswagen-Konzern wieder etliche Millionen Stück bauen. In jedem einzelnen dieser Autos, die von Dezember an verkauft werden, wird ein von Hamburger Ingenieuren des Computerchip-Spezialisten NXP maßgeblich mit entwickelter Funkchip stecken: Mittels der sogenannten V2X-Technologie kann das Auto über eine WLAN-Verbindung selbsttätig sicherheitsrelevante Informationen seiner Umgebung austauschen.

„Im ersten Schritt geht es um Warnfunktionen“, sagt Thomas Hinz, V2X-Marketingleiter bei NXP in Lokstedt: „Wenn ein mit dieser Technik ausgestattetes Auto etwa eine Notbremsung vornimmt, wird dies anderen vernetzten Fahrzeugen im Umfeld mitgeteilt.“ Über die WLAN-Verbindung können aber auch Informationen gesendet werden, die später für das autonome Fahren wichtig sind, weil sie dem Auto ermöglichen, vor Kreuzungen gewissermaßen „um die Ecke“ zu blicken. Dazu werden Ampeln ebenso mit dem V2X-Chip ausgestattet wie auch fest installierte Kameras, die andere Fahrzeuge, Fußgänger und Hindernisse erkennen, bevor dies die Sensoren des Autos können.

V2X-Technologie auf Hamburger Teststrecke für autonomes Fahren installiert

„Mit der Einführung von V2X setzt VW einen neuen Standard für Verkehrssicherheit in Europa“, sagt Torsten Lehmann, Leiter des Bereichs Fahrerassistenz und Infotainment bei NXP. „Wir haben unsere Technik weltweit rund eine Million Tage in Feldversuchen und ersten Serienfahrzeugen testen lassen.“ Auch auf der Hamburger Teststrecke für autonomes Fahren ist die V2X-Technologie installiert. In Europa sind nach Angaben von NXP 1000 Straßenkilometer damit ausgestattet, im kommenden Jahr sollen es 5000 Kilometer sein.

Im Zusammenhang mit selbstfahrenden Autos wird in der Branche häufig über den neuen Mobilfunkstandard 5G für den Datenaustausch gesprochen. WLAN-basiertes V2X sei aber „die einzige Technik, die heute schon für den Serieneinsatz getestet und verfügbar ist“, so Hinz. Zudem sei die WLAN-Verbindung, die eine Reichweite von bis zu zwei Kilometern hat, unabhängig von kostenpflichtigen Mobilfunknetzen verfügbar. Diese könnte aber eine sinnvolle Ergänzung sein, um etwa einen Unfall oder einen Stau bereits 50 Autobahnkilometer vor dem eigenen Fahrzeug zu melden.

Außer der VW-Gruppe wollen auch andere Pkw- und Lkw-Hersteller die V2X-Technik über WLAN nutzen. Zu den Kooperationspartnern gehören bis jetzt Renault, Volvo und DAF.