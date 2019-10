Hamburg. Alarm am Hamburger Flughafen: Wegen eines verdächtigen Gepäckstücks hat die Bundespolizei am Airport die Gepäckbänder zur Aufgabe der Koffer gegen 11 Uhr am Mittwochvormittag gestoppt. "Es darf seitdem kein Gepäck eingeladen werden", sagte ein Sprecher der Bundespolizei dem Abendblatt.

Im Gepäckkeller, wo sich die Koffer befinden, bevor sie in den Flieger verladen werden, sei Alarm ausgelöst worden. "Bei einem Gepäckstück gab es Sicherheitsbedenken". Nun wird der betreffende Koffer gesucht.

Verdächtiger Koffer am Hamburg Airport legt Gepäckbänder lahm

Der Flugverkehr sei jedoch nicht beeinträchtigt, sagte Flughafensprecherin Janet Niemeyer. "Die Passagiere können wie immer einchecken." Jedoch werde das Gepäck der Fluggäste nicht mit einem Förderband bewegt, sondern käme zunächst zu einer Sammelstelle. Das bedeutet: Die Flieger dürfen am Airport Hamburg landen und auch starten – im Zweifel geht es jedoch ohne Gepäck auf Reisen, wie Niemeyer bestätigte. "Passagiere, deren Gepäck nicht im Flugzeug mittransportiert werden konnte, sollten sich am Zielflughafen an das Lost&Found ihrer Airline wenden." Das Gepäck werde in der Regel mit einem nachfolgenden Flug nachgeliefert.

Auch die Gepäckbänder, auf der ankommende Koffer ihre Runden drehen, wurden teileweise gestoppt. "Diese laufen erst wieder, wenn die Bundespolizei die Bänder frei gibt", so die Flughafensprecherin. Somit kommt es auch bei der Gepäckausgabe zu Verzögerungen. Warum es bei dem Alarm auslösenden Gepäckstück Sicherheitsbedenken gibt, dazu konnte sich die Bundespolizei noch nicht äußern.