Köln/Hamburg. Und erneut darf sich die Wirtschaftsredaktion des Hamburger Abendblatts über den Ernst-Schneider-Preis freuen. Bereits zum dritten Mal hat Chefreporterin Miriam Opresnik die renommierte und hoch dotierte Auszeichnung für exzellente Wirtschaftsberichterstattung in regionalen Printmedien erhalten – diesmal für ihre im vergangenen Jahr erschienene siebenteilige Serie „Arbeiten im Alter“, in der sie Menschen porträtiert, die zum Teil noch weit nach dem offiziellen Rentenalter einer Beschäftigung nachgehen.

In der Serie erzählt die Autorin unter anderem die Geschichten eines 89-jährigen Hausarztes, eines 73-jährigen Models, und einer 72-jährigen Domina. Dabei stehen in jeder Folge die einzelnen Personen mit ihren Beweggründen, noch im hohen Alter einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen, und die außergewöhnlichen Lebensgeschichten im Mittelpunkt. Zudem enthält die Serie informative Elemente über die auch in Hamburg zunehmende Altersarmut.

„Menschen wahrnehmen und über sie schreiben ist Miriam Opresniks Stärke“, sagte Laudator Hartmut Spiesecke, der zugleich Geschäftsführer des Ernst-Schneider-Preises ist. „Sie hört zu, lauscht das Individuelle ab und porträtiert Menschen mit ihrer Liebenswürdigkeit und auch mancher Schrägheit, ganz ohne Kritik oder gar Diffamierung“, so Spiesecke weiter. Er gratulierte nicht nur der Siegerin, die sich bei der Gala in Köln über ein Preisgeld von 7500 Euro freuen durfte, sondern auch dem Abendblatt zu der Entscheidung, Autoren „für solche Texte und Textreihen immer wieder Zeit zu geben und Seiten einzuräumen. Spiesecke: „Für solche Beiträge lieben wir unsere Tageszeitung.“

Miriam Opresnik holte den Preis 2015 (Helden des Handels) , 2017 (Mein erster Laden) und nun eben 2019 nach Hamburg. Zuvor hatten Nikos Späth (2006), Melanie Wassink (2007) und Olaf Preuß (2010) die Auszeichnung für ihre Beiträge im Wirtschaftsteil des Abendblatts erhalten. Der Ernst-Schneider-Preis wird gestiftet von den deutschen Industrie- und Handelskammern. Er wird von einer unabhängigen Jury verliehen, die aus Vertretern der Medien und der Wirtschaft besteht. „Autoren sollen ermutigt werden, wirtschaftliche Zusammenhänge mit Sachverstand und Fantasie umzusetzen“, so die Jury des Ernst-Schneider-Preises. Neben dem Preis in der Kategorie „Regionale Printmedien“ wurden 2019 noch acht weitere Auszeichnungen für überregionalen Wirtschaftsjournalismus, Fernseh-, Radiosendungen und Internetformate vergeben. Unter den weiteren Preisträgern waren Kollegen vom ZDF, dem Bayerischen Rundfunk, dem WDR, dem MDR, dem Wirtschaftsmagazin Impulse und vom Spiegel. Einen Sonderpreis erhielt Gabor Steingart für „Steingarts Morning Briefing“. Insgesamt lag das Preisgeld für alle Ausgezeichneten bei 55.000 Euro.