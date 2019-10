Hamburg. Mit einer neuen Produktionshalle in Hamburg geht Airbus den Schritt in die "nächste Ära des Flugzeugbaus". Das sagte Michael Schöllhorn, Vizechef der Airbus-Ziviljetsparte, am Dienstag bei der offiziellen Vorstellung des Hangar 245. Dort helfen 20 Roboter bei der Fertigung von Rümpfen für Jets der A320-Familie.

Die Automaten bohren jeweils etliche Tausend Löcher für Nieten und setzen diese dann auch ein. Anders als in der Automobilindustrie ist die Halle aber keineswegs menschenleer. Rund 300 Personen arbeiten dort, später sollen es bis zu 400 sein.

Produktionssteigerung der A320-Reihe

Roboter arbeiten in einer Montagehalle von Airbus in Hamburg am Rumpf eines A320.

Foto: Roland Magunia

Der Hangar 245, der bisher für andere Flugzeugprogramme genutzt und für die neue Aufgabe umgerüstet wurde, spiele aber eine wichtige Rolle für die bereits beschlossene Steigerung der Produktionsrate von derzeit nahezu 60 Flugzeugen der A320-Reihe pro Monat auf 63 Stück, so Schöllhorn. "Der Herstellungsprozess muss dazu schneller und effizienter werden."

Der Manager machte keine Angaben dazu, wie viele Arbeitsplätze von den Robotern übernommen werden. Man könne aber von einer Produktivitätssteigerung in der Größenordnung von 20 bis 30 Prozent ausgehen, hieß es.

200 neue Beschäftigte gesucht

Unter dem Strich braucht Airbus für die A320-Produktionsausweitung aber auch künftig noch mehr Personal. Nachdem schon seit einem Jahr rund 1000 zusätzliche Mitarbeiter in Hamburg dafür eingestellt wurden, sucht das Unternehmen aktuell nach eigenen Angaben weitere 200 neue Beschäftigte für die Strukturmontage – also für den Bereich der Fertigung, in dem jetzt auch die Roboter eingesetzt werden.