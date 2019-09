Hat VW auch Euro-6-Diesel manipuliert?

Berlin. Volkswagen soll laut einem Bericht des SWR auch bei neueren Motoren mit Euro-6-Abgasnorm Software eingebaut haben, die die Abgaswerte manipuliert. Die Wolfsburger dementieren den Bericht: Volkswagen hat nach eigener Darstellung in neueren Diesel-Autos keine unzulässigen Abschaltvorrichtungen zur Manipulation der Abgaswerte eingebaut, heißt es aus dem Konzern.

Nach aktuellem Stand sei „nichts illegales passiert“, sagte ein VW-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Er regierte damit auf einen Bericht des SWR, nach dem auch in neuere Diesel-Motoren mit der Abgabsnorm Euro 6 eine Software eingebaut sei, die erkenne, ob sich das Fahrzeug auf einem Prüfstand befindet, eine so genannte „Zykluserkennung“.

Konkret geht es in dem Bericht um den Nachfolger des Skandalmotors EA189, EA288. Der SWR beruft sich auf vertrauliche VW-Dokumente, die dem Sender vorlägen. VW dementiert, dass in diesen Motoren eine solche Vorrichtung eingebaut ist.

VW: Manipulations-Software auch in neuen Modellen?

Ein VW-Sprecher erklärte, es sei nicht verboten, so genannte „Fahrkurven“ festzulegen. Dabei werden bestimmte Eigenschaften eines Autos so eingestellt, dass prinzipiell auch erkannt werden kann, ob es sich gerade in einem Prüfstandstest befindet.

Diese Einstellungen dürften von Entwicklern aber nicht dazu genutzt werden, etwa die Abgassteuerung zu beeinflussen. Hinweise darauf, dass so etwas geschehen sein könnte, habe man nicht.

Volkswagen dementiert SWR-Bericht mit neuen Vorwürfen

Dieser Nachfolge-Motor sei seit 2012 in hunderttausenden Diesel-Fahrzeugen des Konzerns eingebaut worden, heißt es in dem SWR-Bericht – etwa im Golf, Tiguan und Passat – dazu bei verschiedenen Modellen von Audi, Skoda und Seat.

Der Bericht des SWR beruft sich auf interne VW-Unterlagen von Ende 2015. Die habe der VW-Konzern nicht direkt kommentieren wollen, heißt es in dem Bericht, ein VW-Sprecher habe angeführt, dass es sich eben um vertrauliche Dokumente handle. Der Sprecher habe aber dementiert, dass bei diesen Motoren eine illegale Abschalteinrichtung eingebaut sei.

Ex-VW-Chef Martin Winterkorn wurde in Folge des Dieselskandals wegen Betrugs angeklagt. Die Schummelsoftware wurde vom BGH als Sachmangel anerkannt. Anfang des Jahres hatte VW eine Wechselprämie für alte Dieselautos ausgelobt. Auch andere Firmen kämpfen mit Abgaswerten. Porsche hatte Selbstanzeige erstattet. (moi)