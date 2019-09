Hamburg. Neben den Flugzeugen gehören die im schwarz-gelben Schachbrettmuster bemalten Fahrzeuge der Vorfeldaufsicht zu den Hinguckern auf den Flughäfen. Die „Follow Me“-Autos leiten die Flugzeuge zum Beispiel nach der Landung zur Parkposition. Der Hamburger Flughafen stattet seine Fahrzeuge nun mit modernem Radar aus.

Als erster Flughafen weltweit habe Hamburg Airport im August das Radardisplay Phoenix in Betrieb genommen, teilte Hersteller DFS Aviation Services mit. Das Programm für Radar- und Flugplaninformationen werde in den Autos eingesetzt, damit die Fahrer in Echtzeit sämtliche Flugbewegungen verfolgen und ihre Fahrten danach planen können, hieß es. Die Kontrollwagenfahrer erhalten somit immer eine Übersicht über die aktuelle Luftlage. Das Programm benötigt lediglich einen modernen Webbrowser und ist von Hardware unabhängig.

Verbesserung der betrieblichen Abläufe

Für den Flughafen bedeutet dies eine Verbesserung der betrieblichen Abläufe und genauere Abwicklung der Flugzeuge. Die Nutzer könnten es flexibel bei Tag und Nacht einsetzen. Man freue sich, „ein innovatives, flexibles und mobiles Radardisplay gefunden zu haben und der erste Flughafen in Deutschland mit diesem System zu sein“, sagte Christian Schultz, Manager Operational Services am Hamburg Airport. Bisher mussten die Fahrer den Funk mithören, um über das Geschehen auf dem Laufenden zu bleiben. Zunächst seien drei der insgesamt zehn „Follow me“-Autos mit dem System ausgestattet, sagte eine Airport-Sprecherin. Ziel sei es, perspektivisch alle zehn Fahrzeuge mit dem System zu versehen.