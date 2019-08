Commerzbank prüft Filialabbau – Hamburg betroffen?

Das Geldinstitut will noch im Herbst eine Strategie vorlegen. In der Hansestadt sind an 36 Standorten 2500 Mitarbeiter beschäftigt.

Frankfurt/Hamburg. Die Commerzbank wird ihr vergleichsweise dichtes Filialnetz möglicherweise deutlich ausdünnen. In der Debatte über die künftige Ausrichtung des Instituts sind auch Filialschließungen kein Tabu mehr, wie das Abendblatt aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr. Das „Handelsblatt“ hatte zuvor über konkrete Planspiele berichtet, die Zahl der Zweigstellen bundesweit von derzeit rund 1000 auf 800 bis 900 zu verringern. Nach Informationen des „Manager-Magazins“ liegt sogar ein Szenario auf dem Tisch, bei dem am Ende nur noch 600 bis 650 Standorte übrig bleiben könnten. Ein Commerzbank-Sprecher wollte die Berichte auf Abendblatt-Anfrage am Mittwoch nicht kommentieren.